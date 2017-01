Stand: 22.01.2017 00:01 Uhr

Tim Mälzer: Ein Starkoch ohne Allüren von Stefanie Grossmann, NDR.de

Fischstäbchen, Ravioli oder auch Fastfood - jeder hat "seine kulinarische Leiche im Keller", sagt Tim Mälzer. Bei ihm seien damit oft Kindheitserinnerungen verbunden: "Für mich hat das nicht mit dem Geschmack zu tun - das ist dann ein Gefühl, das ich esse". Heute feiert der Starkoch aus Hamburg seinen 46. Geburtstag.

Tim Mälzer - Der "Küchenbulle" aus Hamburg



















Geboren und aufgewachsen ist Mälzer in Elmshorn, unweit der Hansestadt. Seine Mutter Christa zieht ihn und seine Schwester allein groß. Mutter Mälzer verdient das Geld für die Familie mit ihrer Arbeit in Großküchen. "Mittags hat sie uns Essen in Styroporbehältern auf die Fußmatte stellen lassen", erzählt Mälzer in der taz. Schon bei der Mutter und Großmutter verbringt er viel Zeit in der Küche. Auch nach Abitur und Zivildienst dreht sich alles ums Essen - Mälzer beginnt mit 21 eine Lehre zum Koch im Hamburger Hotel Intercontinental. Dabei soll die Ausbildung nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum eigentlichen Berufswunsch Hoteldirektor sein.

Auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Es kommt alles anders - auch weil Mälzer schon früh viel Anerkennung in seinem Beruf als Koch bekommt. Schon bevor er seine Lehre 1995 mit Auszeichnung abschließt, heimst er ein Jahr zuvor den renommierten Achenbachpreis ein. Nach einem Praktikum in Hongkong verbringt er drei Jahre in London. Dort arbeitet er unter anderem im noblen Hotel Ritz und im Restaurant von "Gennaro Contaldo", wo er Jamie Oliver kennenlernt. Als dieser 1998 seine TV-Kochkarriere bei der BBC startet, zieht das Heimweh Mälzer nach Hamburg zurück. Dass er seinem Freund später einmal nacheifern würde, ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema. Zunächst heuert Mälzer im Café Fees an, dann arbeitet er als Souschef im "Tafelhaus" bei Christian Rach. 2002 wagt der Koch den Sprung in die Selbstständigkeit und eröffnet "Das Weiße Haus" im Hamburger Museumshafen in Övelgönne.

Großer Erfolg als TV-Koch

Da Hamburg eine Medienstadt, bleibt es nicht aus, dass Mälzer fürs Fernsehen entdeckt wird: 2003 startet auf Vox "Schmeckt nicht, gibt's nicht". Angelehnt an Jamie Olivers "The Naked Chef" wird die Sendung über Nacht zum Quotenhit - und Mälzer zu einem der beliebtesten Fernsehköche. Er vermittelt den Zuschauern, dass Kochen weder kompliziert noch langweilig ist. Sein Engagement für die Alltagsküche und sein flottes Mundwerk bringen ihm 2006 die Goldene Kamera als bester Fernsehkoch ein. Es ist ein ereignisreiches Jahr: Er schenkt seiner Mutter die Oberhafenkantine in der Hamburger Speicherstadt - als Dankeschön, dass sie immer für die Kinder da war, trotz der Doppelbelastung. Der Küchenprofi erkennt, was das bedeutet: Er macht selbst die Erfahrung, dass die Arbeitsbelastung mit eigenem Restaurant, vielen TV-Auftritten und Kochbüchern schreiben auch Schattenseiten hat - und erleidet einen Zusammenbruch.

Mallorca als Zweitwohnsitz

Mälzer tritt kürzer, gibt 2007 "Das Weiße Haus" auf und beschränkt sich auf Gastrollen im Fernsehen. Auf Mallorca findet Mälzer Ausgleich: 2008 erwirbt er mit Freundin Nina eine Finca auf der Urlaubsinsel. Von seinen Kochkünsten muss er sie nicht mehr überzeugen, Nina kennt ihn, seit er 18 ist. Trotzdem findet er es schön, wenn man sich beim Essen machen Mühe gibt, "um auf diese Weise seine Zuneigung zum Ausdruck zu bringen." Anfang 2014 kommt allerdings die Trennung von Dauerfreundin Nina. Von der Lieblingsinsel der Deutschen präsentiert Mälzer immer wieder Kochsendungen - auch im NDR Fernsehen.

Der Küchenbulle ist zurück

Zurück mit alter Stärke eröffnet der Starkoch 2009 die "Bullerei" im angesagten Hamburger Schanzenviertel. Dort bietet Mälzer auch Burger für kleines Geld an. Damit will er Menschen anlocken, die sich sonst nicht in Restaurants trauen. Und er will bewusst einen Kontrast setzen, weil er beweisen möchte, dass nicht nur teures Essen gutes Essen ist. Im gleichen Jahr startet seine neue Kochreihe im Ersten: "Tim Mälzer kocht!". Bis heute präsentiert der Koch dort in jeder Ausgabe ein Drei-Gänge-Menü, das sich leicht nachkochen lässt.

Immer wieder überrascht Mälzer seine Fans mit neuen Ideen wie seinem Restaurant-Coup in Hamburg, dem Off-Club. Angesiedelt im alten Kraftwerk im Stadtteil Bahrenfeld serviert er dort seit Ende 2013 einfache Snacks und gehobene Küche mit hochwertigen Zutaten - zubereitet bis in die späte Nacht hinein. Doch das ist noch nicht alles, mit der TV-Show "The Taste" ging der Küchenbulle im Privatfernsehen ebenso auf Sendung wie im NDR Fernsehen mit dem "Lebensmittelcheck". Mit dem Konzept wolle er Menschen für neue Produkte begeistern und selbst noch Neues dazulernen. Wie schafft er das alles, obwohl ein Tag nur 24 Stunden hat?: "Ich bin ein Teamplayer und kann das alles nur schaffen durch die Unterstützung meiner Mitarbeiter und Partner." Schließlich steht nach der Eröffnung eines Restaurants in Düsseldorf und in Wien in naher Zukunft noch ein Projekt in New York auf Mälzers To-do-Liste.

Zum Nachkochen Rezepte von Tim Mälzer Einfach, raffiniert und lecker - Rezepte des Kultkochs aus der Sendung Tim Mälzer kocht! zum Nachkochen. mehr

Wer glaubt, Mälzer begeistert sich nur fürs Kochen, irrt. Darüber hinaus gehören seine Leidenschaften ganz alltäglichen Dingen: dem "Essen, Autofahren, Brettspielen - und Staubsaugen." Klingt doch herrlich normal.

Dieses Thema im Programm: 21.01.2017 | 20:15 Uhr