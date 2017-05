Stand: 12.05.2017 12:42 Uhr

Rolf Zuckowski wird 70: "Wie schön, dass du ..."

"Wie schön, dass du geboren bist" heißt eines der am häufigsten gesungenen Geburtstagslieder. Der Hit stammt aus der Feder von Rolf Zuckowski. Jetzt konnte sich der Hamburger Liedermacher auf seine persönliche Lieblingsversion freuen: "Wenn meine Frau mir das Lied morgens ins Ohr singt, das tut mir besonders gut." Zuckowski feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Fiderallala: Rolf Zuckowski wird 70 Jahre Hamburg Journal - 02.04.2017 19:30 Uhr Am 12. Mai wird Rolf Zuckowski 70 Jahre alt. Der Musiker feierte seinen Geburtstag schon vorher bei einem Konzert. 250 Kinder präsentierten eine neue Fassung der "Vogelhochzeit".







"Immer noch Herzklopfen, wenn Kinder meine Lieder singen"

Mit 14 Jahren bekam Zuckowski von seinem Vater die erste Gitarre geschenkt. Seine Schülerband The Beathovens schaffte es damals immerhin bis ins Vorprogramm der Beach Boys. Doch erst mit der Geburt seiner Kinder und seinem ersten Hit "Du da, im Radio" wurde aus Zuckowskis Leidenschaft zur Musik eine Profession. Mittlerweile kennen ganze Generationen die Lieder von "Rolf und seine Freunde". Und er gesteht: "Ich bekomme heute noch Herzklopfen, wenn ich Kinder meine Lieder singen höre." Zu Zuckowskis ganz großen Erfolgen gehören das Adventslied "In der Weihnachtsbäckerei", das von einem Volker-Lechtenbrink-Song abgewandelte "... und ganz doll mich" - und vor allem das Singspiel "Die Vogelhochzeit", das seit Jahrzehnten in Kinderzimmern aus Kassettenrekordern und CD-Playern klingt.

Zuckowski arbeitete für viele Schlagerstars

Rolf Zuckowski über sein Leben in Hamburg NDR 90,3 Rolf Zuckowski wird 70 - und seit ebenso vielen Jahren wohnt er schon in Hamburg. Über seine Liebe zur Hansestadt sprach er im Studio von NDR 90,3.

Doch Zuckowskis gesamtes Schaffen umfasst weit mehr: Mit fast 14 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den erfolgreichsten Interpreten in Deutschland. Er ist Sänger, Texter, Komponist und Produzent. Zuckowski arbeitete für Schlagerstars wie Nana Mouskouri, Paola, Demis Roussous und Juliane Werding. Für Peter Maffay entwarf Zuckowski das Konzeptalbum "Tabaluga" und schrieb dafür unter anderem den Titel "Nessaja" (Ich wollte nie erwachsen sein). Zuckowski moderierte Radio-Shows und ist bereits mehrfach für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden - unter anderem 2008 mit dem "Echo".

Aktuelle Tour: "40 Jahre Rolfmusik"

Vom großen Tourneebetrieb hat sich Zuckowski inzwischen verabschiedet, lieber reist er jetzt allein mit Gitarre oder Ukulele als "Grußwortsänger" zu Auftritten. Das Singen seiner Lieder übernehmen auch auf der aktuellen Tour zum Jubiläum "40 Jahre Rolfmusik" vor allem andere - ob Kindergartengruppen oder Erwachsenenchöre. "Es gab Jahre, in denen ich viel dafür getan habe, dass meine Lieder bekannt werden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Früher wurde extrem viel von mir im Radio gespielt, heute ist das kaum noch der Fall. Aber wenn sich dann das Repertoire selber trägt, kann man über andere Dinge nachdenken."

Schlager ABC: Zuckowski, Rolf 12.05.2017 08:30 Uhr Autor/in: Roemling, Ingo Die Lieder von Rolf Zuckowski kennt jedes Kind - über Generationen hinweg. Überhaupt gehört der gebürtige Hamburger zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland.







"Wenn man so viel erleben durfte, ist das ein großes Geschenk"

Seinen 70. Geburtstag wolle er mit mehreren kleinen Feiern begehen, aber möglichst ohne Präsente, sagte Zuckowski vor dem Geburtstag. "Wenn man so gesund ist wie ich und so viel erleben durfte, ist das ja bereits ein großes Geschenk." Zu einer der "Mini-Geburtstagsfeiern" hole er Verlag und Schallplattenfirma an einen Tisch, um gemeinsam zu überlegen, wie mit seinen Liedern umgegangen werden soll. "Das ist mir sehr wichtig, denn ich werde 70 und hoffe, ich werde 80 oder 90, aber ich weiß es ja nicht." Zuckowski lebt mit seiner Frau im Hamburger Stadtteil Blankenese. Die beiden haben drei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder.

