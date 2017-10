Stand: 26.10.2017 16:37 Uhr

Roland Kaiser: "Meine Titel kriegt man nicht kaputt!"

Auf seiner Homepage steht "Der Grandseigneur des deutschen Schlagers". Da ist was dran: Roland Kaiser wirkt geerdet, ist stets gut gekleidet. Er würde nie auf die Idee kommen, in Jeans und T-Shirt zu einem Interview zu erscheinen. Und was er sagt, sagt er aus Überzeugung, wie zum Beispiel diesen Satz über seine Musik: "Meine Titel kriegt man nicht kaputt!"

"Gerne Musik machen"

Roland Kaiser gehört zur frühen Generation der ganz großen Schlagerstars, war mit 67 Auftritten so häufig wie kein anderer Künstler Gast in der ZDF-Hitparade, zu einer Zeit, als die Einschaltquoten noch im zweistelligen Millionenbereich lagen. Einem so erfahrenen Musiker stellt man gerne mal die Frage: Was raten Sie heute einem jungen Menschen, der von einer großen Karriere träumt? Kaiser muss nicht lange überlegen: "Er sollte einfach gerne seine Musik machen. Zu sagen, ich möchte berühmt werden, wäre der falsche Ansatz."

Roland Kaiser zu Gast bei NDR Plus Hamburg Journal Die neue Platte von Roland Kaiser ist eine Reise durch die musikalische Vergangenheit des Schlagerstars. Am Dienstag hat er sie im Schlagerradio NDR Plus vorgestellt.







"Habe mich für die Musik entschieden"

Ähnlich war es auch bei ihm selbst: Seine ersten fünf Singles floppten, trotzdem ließ sich der junge Berliner mit der kaufmännischen Ausbildung nicht von seiner Leidenschaft abbringen: "Ich hatte damals auch die Chance beruflich aufzusteigen. Habe mich aber für die Musik entschieden", erinnert sich Kaiser und lächelt: "Das Ganze ist jetzt 43 Jahre her. Jetzt muss ich weitermachen."

Nur wenige Künstler können es sich leisten, mit einer CD auf das eigene Leben zurückzublicken. "Stromaufwärts" heißt sein aktuelles Werk und ist mit dem Untertitel "Kaiser singt Kaiser" versehen. Mit Selbstverliebtheit hat das allerdings nichts zu tun. Kaiser ist einfach nur davon überzeugt, dass er bereits früher gute Musik abgeliefert hat: "Eine gute Komposition bleibt eine gute Komposition."

Erfolgsschlager "Santa Maria" funktioniert auch als Country Song

Videos 29:46 DAS! mit Roland Kaiser DAS! Mit seinen Hits begeistert und berührt Roland Kaiser die Menschen seit 40 Jahren. Bei DAS! erzählt er von seinem neuen Album mit seinen größten Hits "im neuen Gewand". Video (29:46 min)

Mit seinem neuen Album möchte er nun seine "alten Hits in die heutige Zeit holen." Die Idee dazu stammt von ihm selbst, für die Umsetzung holte er sich professionelle Unterstützung. So kam der musikalische Direktor seines Teams, Alex Wende, auf die Idee, seinen Hit "Schachmatt" als Ballade zu präsentieren. Und sein Erfolgsschlager "Santa Maria" funktioniert auch als Country Song - "da musst du erst einmal drauf kommen", sagt Kaiser.

Für die NDR Plus Redaktion jedenfalls Grund genug den Entertainer und Schlagerstar zum Gespräch einzuladen. Musikchef Rudi Druve hat sich mit Roland Kaiser über Themen wie Karriere, soziales Engagement, die anstehende Tour und das neue Album unterhalten. Zu hören ist das komplette Interview am Montag (10 Uhr), in der NDR Plus Sendung Klönschnack.

Video 15:35 Pop-Erotik mit Anfass- und Streicheltexten Inas Nacht Manchmal möchte man mit Roland Kaiser eine Nacht das Wort "Begehren" buchstabieren. Der Schlagersänger erzählt bei Inas Nacht unter anderem von seiner Pop-Erotik mit Anfass- und Streicheltexten. Video (15:35 min)

