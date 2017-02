Stand: 22.02.2017 00:01 Uhr

Joachim Witt, der "goldene Reiter" von Stefanie Grossmann, NDR.de

Sein Song "Goldener Reiter" kann als Sinnbild für viele Karrieren der Neuen Deutschen Welle stehen. "Ich war so hoch auf der Leiter, doch dann fiel ich ab", singt Joachim Witt darin. Viele seiner Kollegen produzierten in den 1980er-Jahren musikalische Eintagsfliegen. Da sind zum Beispiel Peter Schilling mit "Major Tom" oder der ewige "Ich will Spaß"-Marcus. Anders Joachim Witt: Der Sänger hat es immer wieder geschafft, musikalische Ausrufezeichen zu setzen. Heute feiert er seinen 68. Geburtstag.

Engagement als Schauspieler am Thalia Theater

Schon früh beginnt der am 22. Februar 1949 in Hamburg geborene Sohn eines Schauspielers mit dem Musikmachen. Zwei Jahre vor seinem Abitur im Jahr 1967 tingelt Joachim Witt mit Schülerbands durch die Hansestadt. Nachdem er eine Lehre zum Fotografen macht, widmet er sich wieder ganz der Musik. Inspiriert von Roxy Music, David Bowie und Lou Reed veröffentlicht er 1973 als "Julian" seine erste Single "Ich bin ein Mann", die jedoch floppt. Etwa zur gleichen Zeit schreibt Witt bereits die Musik zu "Goldener Reiter". Als zweites Standbein beginnt er eine Ausbildung zum Schauspieler, von 1975 bis 1977 ist er am Thalia Theater engagiert.

Erste Erfolge mit Duesenberg

Doch Schwerpunkt bleibt das Musikmachen: 1976 gründet Witt mit Wolfgang Schleiter und Harald Gutowski die Band Duesenberg. Gemeinsam bringen sie drei Platten heraus. Ihr Stil erinnert an amerikanischen Westcoast-Rock - und ist so erfolgreich, dass sie 1980 sogar den "Deutschen Schallplattenpreis" in der Kategorie "Beste Nachwuchsband" einheimsen. Anschließend konzentriert sich Joachim Witt wieder auf seine Solokarriere. Gleich mit seinem ersten Album "Silberblick" und der Single "Goldener Reiter" katapultiert sich Witt in die Hitparaden. Dabei sind der eher monotone Rhythmus und deutsche Texte, die in Witts Fall nicht nur sozial-, sondern auch militärkritische Züge tragen, neu für diese Zeit. Allerdings gibt es auch Songs des Hamburgers, an denen sich die Geister scheiden: Bei "Tri tra trullala (Ich bin euer Herbergsvater)" gehen die Urteile über "kruder Quatsch" bis hin zu "musikalisch wegweisend".

Alle zwei Jahre ein Album

Im Zuge des Trash-Revivals in den 1990ern erklimmt Witt wieder eine Stufe auf der Karriereleiter. "Bayreuth Eins" beschert dem Wagner-Fan 1998 ein glänzendes Comeback, er verkauft 700.000 Alben - und landet im Duett mit Wolfsheim-Sänger Peter Heppner und dem Song "Die Flut" seinen erfolgreichsten Hit. Selbst Kritiker bescheinigen ihm durchaus eine musikalische Weiterentwicklung, auch wenn sie ihm gleichzeitig in seinen Texten eine Nähe zum Nationalismus ähnlich wie bei Rammstein attestieren. Manch einer sieht in Witt sogar einen Mitbegründer der sogenannten Neuen Deutschen Härte. Alle zwei Jahre lässt Witt jetzt mit Alben aufhorchen: Nach "Bayreuth zwei" feiert er ebenso mit "Eisenherz" und auch mit "Pop" sowie "Bayreuth drei" Chart-Erfolge. Witt versteht es, gekonnt Industrial und Elektro-Beats melodisch einzusetzen.

Comeback mit "Dom"

Nach dem Best-of-Album "Auf ewig" wird es still um Joachim Witt. Fünf Jahre verschwindet der Hamburger in der Versenkung, bis ihm 2012 erneut ein Comeback gelingt. "Dom" ist ein musikalisch wuchtiges Werk. Eine "Kathedrale der Popmusik" habe er sich bauen wollen, erklärt Witt. In diesem großen Gebäude könne er seine Gedanken ordnen und verarbeiten. Das sei also eine sehr spirituelle Sache.

Wieder ein Neubeginn

Wie schon bei "Dom" geht es auch 2014 um "Zusammenbruch und Neubeginn". Und es bleibt nachdenklich: Auf dem Album mit dem bezeichnenden Titel "Neumond" arrangiert Joachim Witt erneut epische Elektrohymnen. Nach 2006 geht der Hamburger 2014 erstmals wieder auf Tour. Nur ein Jahr später erscheint "Ich", das Album finanziert Witt erstmals als Crowdfunding-Projekt. Alle Songs stammen aus seiner Feder und sind selbst produziert. Mit dem Album spielt er bis Mai 2016 deutschlandweit einige Konzerte. Und obwohl im April 2016 ein Brand sein Tonstudio zerstört, erscheint im September 2016 schon ein neues Album. Dessen Titel: "Thron". Damit geht er bis Februar 2017 auf Tour - und weitere Konzerte sind geplant. Der Goldene Reiter reitet weiter.

