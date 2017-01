Stand: 29.12.2016 17:00 Uhr

Polizeiruf 110: Einmal Täter immer Täter?

Misstrauen, Vorurteile, Selbstjustiz - der neue Polizeiruf 110 aus Rostock beschäftigt sich mit einem brisanten Thema: Es geht um die Haltung gegenüber Sexualstraftätern. Wie geht eine Gesellschaft mit Menschen um, die ihre Strafe verbüßt haben - und für die es trotzdem keinen Weg zurück in die Normalität gibt? Das Erste zeigt den Fall "Angst heiligt die Mittel" mit Sascha Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) am 1. Januar um 20.15 Uhr.

Der Tod einer Obdachlosen

Darum geht's: In einem Dorf bei Rostock wird die Leiche einer Obdachlosen entdeckt. Vor ihrem Tod war die Frau vergewaltigt und misshandelt worden. Die Täter scheinen eindeutig zwei Sexual-Straftäter aus der Nachbarschaft zu sein: Peter Buschke und Martin Kukulies, die erst vor Kurzem aus der Haft entlassen wurden. Das Ermittler-Duo Bukow und König stößt jedoch bald auf Ungereimtheiten in den Zeugenaussagen. Am nächsten Morgen finden die Ermittler den erhängten Buschke in dessen Haus, von Kukulies fehlt jede Spur.

Von Castelberg inszenierte die Folge

"Angst heiligt die Mittel" ist der 15. Fall mit dem Ermittler-Duo aus Rostock. Der Film wurde im Sommer 2015 in Warlow, Mestlin und Hamburg gedreht. Regie führte bei dem Krimi Christian von Castelberg, der bereits vier Rostock-Krimis inszenierte, zuletzt "Sturm im Kopf". Die Geschichte stammt von Susanne Schneider, die unter anderem als Drehbuchautorin für "Bella Block" gearbeitet hat. Neben Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau spielen unter anderem Uwe Preuss (Henning Röder), Andreas Guenther (Anton Pöschel), Josef Heynert (Volker Thiesler), Markus John (Martin Kukulies), Maciej Salomon (Peter Buschke), Thomas Neumann (Malte Bruns), Katharina Gaub (Yvonne Wagner) und Markus Gertken (Heiner Bockmann) in dem Rostocker Polizeiruf mit.

Interviews Hübner: "Selbstjustiz ist vielen nicht fremd" Für seine Rolle im Polizeiruf 110 ist Charly Hübner mehrfach ausgezeichnet worden. Im Interview über den neuen Fall spricht er über Vorurteile gegenüber Sexualstraftätern und Selbstjustiz. Sarnau: "Wir haben Verantwortung als Filmschaffende" Anneke Kim Sarnau spielt die LKA-Profilerin Katrin König im Polizeiruf 110. Im Interview verrät sie, warum im neuen Fall "Angst heiligt die Mittel" Fingerspitzengefühl gefragt war.

