Howard Carpendale: "Habe meinen Weg gefunden"

Seinen Beruf liebt er über alles: "Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen", sagt Howard Carpendale. "Dann wäre ich nicht so glücklich, wie ich mich jetzt fühle." Das sagt jemand, der bereits seit mehr als 50 Jahren im Showgeschäft unterwegs ist und auch so einige Tiefs durchlaufen hat. Zurzeit ist der 71-jährige Schlagerstar auf Tour durch Deutschland und präsentiert sein aktuelles Album "Wenn nicht wir". Bei NDR Plus sprach er über seine CD und über einen alten Hit, der für ihn eine neue Bedeutung bekommen hat.

Fünf Jahre nach dem Abschied zog es ihn zurück auf die Bühne

Angefangen hat die musikalische Karriere des gebürtigen Südafrikaners in Deutschland bereits in den 60er-Jahren mit dem Titel "Lebenslänglich". 2003 war dann offiziell Schluss, mit einer großen Abschiedstour verabschiedete sich der Sänger damals von seinen Fans, kehrte dann allerdings nach fünf Jahren wieder zurück auf die Bühne. Weil es wieder gekribbelt hat? "Nein", sagt Carpendale, "ich hatte eine sehr schwierige Zeit damals. Da habe ich das Wort Depressionen kennengelernt. Man möchte ja in seinem Leben relevant sein. Und für mich als Sänger war es schwierig, morgens aufzuwachen und sich zu fragen: Was mache ich jetzt mit meinem Leben?"

"Ich sehe die Dinge nicht mehr so ernst"

Inzwischen hat Howard Carpendale in die Erfolgsspur zurückgefunden, bezeichnet die letzten fünf, sechs Jahre sogar als die glücklichsten seines Lebens. Auch, weil er immer noch dazulernen darf, so wie bei einem TV-Auftritt in der Musikshow "Meylensteine" mit dem Sänger und Songschreiber Gregor Meyle. Dort wurde der 30 Jahre alte Carpendale-Hit "Fremde oder Freunde" im neuen Gewand präsentiert - und Carpendale war beeindruckt: "Ein wunderbares Erlebnis. Da hab' ich erst gemerkt, wie schön der Titel eigentlich ist." Und deshalb versprach der Entertainer seinen Fans: "Dieser Titel wird bei meiner Tournee eine wichtige Rolle spielen."

Auf die Frage, wie er sich denn von der vielen Arbeit rund um die neue CD und der Tournee ablenke, überlegt der Schlagerstar nur kurz und lächelt entspannt: "Ich habe meinen Weg gefunden, durchs Leben zu gehen. Freunde von mir sagen mir, ich sei cool. Das gefällt mir. Ich sehe die Dinge nicht mehr so ernst."

