Stand: 08.03.2017 14:45 Uhr

Drehstart für neuen Usedom-Krimi mit Katrin Sass

Die erste Klappe für die Dreharbeiten zum sechsten Fall von Katrin Sass als ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow ist gefallen. In "Bruderkrieg" ermitteln Lossow und ihre Tochter Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) unter Bikern, die in grenzüberschreitenden Drogenhandel verwickelt sind. Noch bis zum 6. April wird auf Usedom für den neuen Inselkrimi gedreht. Die vierte und fünfte Folge, "Nebelwand" und "Trugspur", feiern voraussichtlich im November dieses Jahres als "DonnerstagsKrimis" im Ersten Fernsehpremiere. Die Ausstrahlung von "Bruderkrieg" ist für 2018 geplant.

Ermittlungen in der Biker-Szene

Rückblick Sass: "Jeder von uns hat eine dunkle Seite" Auch der zweite Usedom-Krimi "Schandfleck" ist eine subtile Geschichte mit viel Lokalkolorit. Hauptdarstellerin Katrin Sass gefallen besonders die vielschichtigen Figuren. mehr

Karin Lossow (Katrin Sass) steht privat vor einem Neuanfang. Ihre Tochter Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) wurde vom Dienst suspendiert, Enkelin Sophie (Emma Bading) ist zum Studium nach Berlin geflüchtet. In Karins Gästezimmer zieht ausgerechnet Julias neue Kollegin im Heringsdorfer Kriminalkommissariat ein, Ellen Norgaard (Rikke Lylloff). Sie kommt vom Schweriner LKA, dem Julia Thiel auch ihre Chance auf einen Karriere-Relaunch verdankt. Julia wird ein privater Ermittlungsauftrag angetragen: Der Boss des Usedomer Ablegers des international agierenden Biker-Klubs "Mc Crazy Sea-Birds" vermisst einen seiner Gang-Kumpane, und sie soll ihn suchen. Gegen den Widerstand von Staatsanwalt Brunner (Max Hopp) nimmt Julia den Job an. Ihre Undercover-Ermittlungen führen sie nach Polen. Dort wurde der Vermisste zuletzt in einem Bordell gesehen. Julias Nachforschungen haben zunächst die Zerschlagung einer Crystal-Meth-Küche zur Folge. Kurz darauf wird vor Usedom der unvollständige Körper eines Toten geborgen.

Prominente Besetzung im sechsten Fall

Neben Katrin Sass und Lisa Maria Potthoff gehören unter anderem Rikke Lylloff, Peter Schneider, Max Hopp, Rainer Sellien und Emma Bading zu den prominenten Hauptdarstellern. In weiteren Rollen werden außerdem Daniel Wagner, Hans Brückner, Patrick von Blume und Izabela Gwizdak zu sehen sein. Uwe Janson führt Regie, das Drehbuch stammt - wie schon bei den bisherigen Folgen des Usedom-Krimis - von Scarlett Kleint, Michael Vershinin und Alfred Roesler-Kleint. Redaktionell verantwortlich für den Film sind Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).

Porträt Katrin Sass - Karriere mit Schwankungen Katrin Sass zählt zu den besten deutschen Schauspielerinnen - eine starke Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Am 23. Oktober 2016 wurde die gebürtige Schwerinerin 60. mehr

Dieses Thema im Programm: 12.07.2016 | 20:15 Uhr