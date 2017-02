Stand: 07.02.2017 00:01 Uhr

Dieter Bohlen: Der Mann der Sprüche im Porträt von Stefanie Grossmann, NDR.de

Mega, geil, super - Dieter Bohlen spricht gerne in Superlativen. Kein Wunder, dass auch seine Sendungen so klingen: "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) oder "Das Supertalent". Mit Klein-Klein scheint sich der Pop-Titan nicht abzugeben. Seit 2002 ist Bohlen in der Casting-Show auf der Suche nach musikalischen Nachwuchsstars. Heute feiert er seinen 63. Geburtstag.

Dabei hat der am 7. Februar 1954 im niedersächsischen Berne geborene Dieter Günter Bohlen klein angefangen. In Ostfriesland aufgewachsen, zieht Bohlen mit seinen Eltern Hans und Edith später nach Oldenburg. Nach dem Abitur studiert er auf Wunsch der beiden in Göttingen BWL und schließt 1978 als Diplom-Kaufmann ab. Dass Bohlen nicht immer konform mit seinem Elternhaus geht, zeigt seine Sympathie für den Kommunismus, den er später als Jugendsünde bezeichnet.

Erste Erfolge mit Modern Talking

Schon während der Schulzeit macht Dieter Bohlen Musik, spielt Gitarre und Keyboard. Ab Ende der 1970er-Jahre komponiert und produziert er für den Hamburger Musikverlag "Intersong" Schlagersongs. Eigene Schallplatten unter dem Pseudonym Steve Benson floppen allesamt - auch die von Bohlen produzierten sechs Singles mit Thomas Anders. Erst mit dem Dunkelhaarigen im Duett - als Modern Talking - stellt sich der Erfolg ein, und wie: Nicht nur dass das Popduo mit Titeln wie "You’re My Heart, You’re My Soul" oder "Cheri Cheri Lady" Platz eins der deutschen Single-Charts belegt, auch in europäischen, asiatischen und afrikanischen Hitparaden schlagen die Songs ein. 1987 erfolgt die Trennung von "Modern Talking" im Streit. Grund soll damals Anders' erste Frau Nora gewesen sein.

Als Musikproduzent groß im Geschäft

Doch Bohlen bleibt erfolgreich: Er produziert andere Künstler wie den Ex-Smokie-Sänger Chris Norman. Bis auf Platz eins der Charts katapultiert sich der Tatort-Titel-Song "Midnight Lady". Bohlen selbst landet mit Blue System in den 1990er-Jahren zahlreiche Hits. 1998 kommt es überraschend zu einem Comeback von Modern Talking. Bis 2003 ist das Popduo wiedervereint. Dann verkündet Bohlen bei einem Konzert in Rostock erneut die Trennung. Bohlen schwimmt weiterhin auf der Erfolgswelle - komponiert für Yvonne Catterfeld den Titel "Ohne Dich", 2010 und 2011 produziert er zwei Alben für Andrea Berg. Darüber hinaus tritt er auch als Komponist zahlreicher Titel für ESC-Vorentscheide in Erscheinung. Charakteristisch ist Bohlens Verwendung von Pseudonymen bei der Musikproduktion - damit will er verhindern, dass er bestimmten Musikrichtungen zugeordnet wird.

Freund markiger Sprüche

Auch bei DSDS verhilft er einigen Talenten zum Durchbruch, wenn auch oft nicht von langer Dauer. Ob Alexander Klaws, Daniel Kübelböck oder Mark Medlock - alle können davon mehr oder weniger ein Lied singen. Ihr Macher klopft derweil markige Sprüche: "Ich würde auch fünf Kilogramm Hackfleisch in die Charts kriegen." Und das alles mit einem oder zwei Akkorden wie Musikkritiker häufig bescheinigen. Trotzdem hat der Pop-Titan unzählige Singles in den Charts platziert und Goldene Schallplatten gleich zu Dutzenden gesammelt. Nach eigenen Angaben hat das sonst "kein Mensch auf diesem ganzen Planeten hingekriegt". Für diese Quantität bekommt Bohlen unter anderem den Bambi und den Echo.

Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar 2010" "Da ist die Frage: Wo hört der Gesang auf und wo fängt die Straftat an?"

Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar 2011" "Jede Kartoffel hat mehr Stärke in der Stimme."

Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar 2013" "Du triffst weder die Töne, noch hast du ein Rhythmusgefühl. Das war so ziemlich Top fünf der Schlechtesten. Vielleicht kannst du versuchen mit der Stimme den Leuten die Beine zu enthaaren."

Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar 2010" "Ich finde du hast schwach angefangen und mit der Zeit noch stärker nachgelassen."

Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar 2012" "Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass 80 Prozent der Deutschen nicht singen können. Davon warst du 79 Prozent."

Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar 2011" "Mit so einer Stimme kommst du auf ein Fahndungsplakat von der Polizei, aber doch nicht in die Charts!"

Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar 2012" "Dein Talent ist null. Und null ist dann noch aufgerundet. Deine Stimme klingt wie eine zerschredderte Katze. Das ist Gesangs-Tsunami der ersten Klasse."

Dieter Bohlen in der Sendung "Das Supertalent 2011" "Jedes belegte Brötchen hat mehr Talent." zurück 1/4 vor

Bohlen liebt es, wenn die Kasse klingelt

Kaum ein anderer polarisiert so sehr wie der Geschäftsmann aus dem beschaulichen Tötensen bei Hamburg. Dort lebt Dieter Bohlen in einer gelben Villa, die auch schon von Einbrechern heimgesucht wurde. Sein Vermögen wird auf weit mehr als 100 Millionen Euro geschätzt - und auch damit kokettiert Bohlen gerne. Er behauptete mal von sich, genauso viel zu verdienen wie Josef Ackermann zu seinen besten Zeiten bei der Deutschen Bank. Und auch das ist es, worum es Dieter Bohlen bei all seinen Aktivitäten geht - frei nach dem Motto "Money is the real thing". Und das verwaltet Bohlen selbst. Denn seit der Unternehmer beim Aktiencrash 1987 sein halbes Vermögen verloren hat, legt er es konservativ an.

Das Selbstmarketing Bohlens funktioniert: Neben zahlreichen Werbeverträgen spülen die Musik, der Verkauf von Büchern und auch Tapeten Geld in seine Kasse. Seine zweite Kollektion des Wandschmucks ist bereits auf dem Markt, denn Dieters Kreationen kommen gut an. Über eine Million Tapeten hat er bereits verkauft und brüstet sich in einem Interview mit seinem "untrüglichen Feeling für Mainstreamgeschmack". Für eine Staffel von DSDS bekommt er als Oberjuror 1,2 Millionen Euro.

Gesundheit als Geburtstagswunsch

Mittlerweile schlägt Dieter Bohlen leisere Töne an. Anders als früher macht er die Nacht nicht mehr zum Tag. Statt Partys zu feiern, gehe er früh schlafen und sei viel mit der Familie zusammen, heißt es auf der Webseite von DSDS. Erst Ende 2012 ist Bohlen zum sechsten Mal Vater geworden - es ist das zweite Kind mit Freundin Carina. Heute wünscht sich Dieter Bohlen vor allem eins: Gesundheit. Es sei ganz im Sinne seiner Lieben, "dass ich noch möglichst lange viel, viel Geld für die ranschaffen kann, dass wenn ich mal endlich abkacke, es ihnen richtig gut geht", wie aus der Internetseite hervorgeht. Klingt ganz danach, als ob sich ein Dieter Bohlen nie ändert.

