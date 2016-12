Stand: 26.12.2016 00:01 Uhr

Happy Birthday, Uli Stein!

Er zeichnet Hunde und Katzen, Schweine und Pinguine, Igel und Vögel, Fische und Schlangen - und die freche Maus, sein Markenzeichen. In den 1980er-Jahren hat Uli Stein die erste Maus erfolgreich aufs Papier gebracht. Seitdem hat er zwölf Millionen Bücher verkauft und ist Deutschlands erfolgreichster Cartoonist. Am 26. Dezember wird der in Hannover geborene Künstler 70 Jahre alt. An Ruhestand ist aber nicht zu denken.

Auf den Hund gekommen: Uli Stein zum 70.



















Uli Stein: "Altern ist nervig!"

Seit einiger Zeit widmet er sich verstärkt der Fotografie. Klar spüre er das Alter, so Stein. Wenn er eine Viertelstunde auf dem Bauch liege, um einen wunderbaren kleinen Hund zu fotografieren, dann käme er ohne Weiteres nicht mehr hoch. "Das ist schon nervig. Es verschleißt halt alles." Aber es gehe ihm gut. Noch immer zeichnet er täglich Cartoons, schreibt Tagebuch und fotografiert. "Seine" Tiere haben es ihm angetan, besonders Hunde. Die zeichnet er nicht nur, sondern fotografiert sie auch in seinem Studio in Wedemark. Erst im Oktober und November dieses Jahres wurden die Porträts zusammen mit seinen Hunde-Cartoons im Jagdschloss in Springe (Region Hannover) ausgestellt.

Die Liebe zu den Tieren

Überhaupt mag Uli Stein Tiere lieber als Menschen, sagt er selbst. Tiere seien vielleicht die besseren Menschen. Seit Jahrzehnten sind die pointierten Zeichnungen mit den possierlichen Tierchen beliebt. Man könne Tieren einfach etwas in den Mund legen und etwas durch die Blume sagen lassen, was man ihnen nicht übel nehme, so Uli Stein. Sein Humor ist bitterböse und nimmt dabei die Gesellschaft aufs Korn. Millionen Menschen lieben seine spitzfindigen Doppeldeutigkeiten in den Cartoons. Politisch war er aber nie: "Ich zeichne lieber Cartoons über die kleinen Fallstricke des Alltags, Zwischenmenschliches und natürlich meine Tiere", sagt er.

Cartoon-Ideen entstehen im Kopf

Uli Steins neue Cartoon-Ideen entstehen in seinem Kopf: "Ich brauche dann Ruhe und überlege: 'Was wäre wenn?'" Beim Einkaufen, beim Friseur, im Bett oder Restaurant. "Bei Cartoons kann ich mir Szenen überlegen: Was könnte zum Beispiel in einem Restaurant Komisches passieren?" Und so entstehen seine Themen-Cartoons. Auch Weihnachten ist für den 70-Jährigen ein besonders dankbares Cartoon-Thema: "Vom Wunschzettel über die falschen Geschenke, vom Baumschmücken über den Braten im Ofen, dann rückt die buckelige Verwandtschaft an. Weihnachten passiert viel!" Da lägen die lustigen Geschichten zum Greifen nahe. Trotzdem ist Stein nicht unbedingt ein Fan der Festtage. Als Weihnachtsmuffel dekoriert er auch sein Haus in der Wedemark (Region Hannover) nicht. "Mir reichen die Sterne am Himmel", so Stein. Das "Konsum-Gedöns" müsse er selbst nicht mitmachen.

"Was ist hier eigentlich passiert?" 23.12.2016 10:45 Uhr Uli Stein ist seit den 80er-Jahren Deutschlands erfolgreichster Cartoonist. Schon immer ist ihm wichtig, dass der Betrachter seiner Arbeiten selber "aktiv" werden muss, sagt er 1996.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 26.12.2016 | 12:20 Uhr