Sarnau: "Wir haben Verantwortung als Filmschaffende"

Anneke Kim Sarnau stand schon mit Ralph Fiennes in der Verfilmung des John-le-Carre-Thrillers "Der ewige Gärtner" vor der Kamera. Für die Filme "Ende der Saison" und "Die Hoffnung stirbt zuletzt" bekam sie jeweils den Grimme-Preis. Seit 2010 ermittelt die Schauspielerin als LKA-Profilerin Katrin König im Rostocker Polizeiruf 110 an der Seite von Charly Hübner (Sascha Bukow). "Angst heiligt die Mittel" ist der 15. Fall der beiden - zu sehen am 1. Januar um 20.15 Uhr im Ersten. Im Interview spricht sie darüber, warum sie einen etwas offeneren Umgang mit Sexualstraftätern befürwortet und wie sie die Rolle herausgefordert hat.

Für Katrin König beginnt dieser Fall mit einer guten Nachricht und er endet mit einem Schock. Wie haben Sie die Arbeit daran in Erinnerung behalten?

Anneke Kim Sarnau: Der Film widmet sich ja einem schwierigen Thema, dem Umgang mit Sexualstraftätern. Ich habe noch gut in Erinnerung, wie intensiv wir darüber diskutiert haben, was wir zeigen oder aussprechen und was nicht. Wir haben ja auch eine Verantwortung als Filmschaffende, das habe ich noch nie so stark gespürt wie bei diesem Film. Und gleichzeitig war Sommer. Da, wo wir gedreht haben, war es sehr idyllisch, und wir hatten tolles Wetter. Das stand in einem krassen Widerspruch zu den schwierigen Dingen, die wir bei diesem Dreh behandelt haben.

König vertritt eine aufgeklärte, liberale Haltung dem Täter gegenüber, während man bei den Kollegen stärkere Vorbehalte spürt. Können Sie dieses Thema selbst auch so sachlich sehen?

Sarnau: Katrin König ist als die Profilerin ja oft die Faktenerzählerin im Polizeiruf. Sie geht sehr analytisch an die Dinge heran, und ich wollte, dass sie es schafft, absolut sachlich zu bleiben. Ich persönlich bin da natürlich viel gespaltener und emotionaler. Ich finde das schon interessant, dass es durchaus Menschen mit pädophilen Neigungen gibt, die sehr damit hadern und sich Hilfe suchen und eine Therapie machen, weil sie selbst verhindern wollen, dass sie zu Tätern werden. Nicht jeder mit pädophilen Neigungen wird also automatisch auch übergriffig, wenn er sich dem Thema stellt und sich therapeutisch begleiten lässt. Ich fände es besser, wenn es in unserer Demokratie eine etwas größere Offenheit im Umgang mit diesen Fakten gäbe, damit denjenigen, die keine Täter werden wollen, geholfen werden kann; denn jedes Kind, das so vor einem verheerenden Missbrauch geschützt werden könnte, wäre diese - zugegeben schwere - Arbeit wert.

Katrin König kann auf eine leitende Stelle nach Berlin wechseln. Will sie das denn auch wirklich oder möchte sie nur gebeten werden zu bleiben?

Sarnau: Es ist eine Mischung. Sie möchte sich selbst und vielleicht auch ihren nichtvorhandenen Eltern schon gern beweisen, dass sie es geschafft hat, dass sie es zu etwas gebracht hat. Ein Teil von ihr möchte auch deshalb weg aus Rostock, weil sie merkt, dass sie das da emotional alles zu sehr angeht. Sie sieht eine Chance auf einen Neuanfang. Aber ich wette, dass sie sich auch irgendwie wünscht, dass die anderen alle sagen: Bleib! Vor allem natürlich Bukow. Das geht bei ihr hin und her. Es gibt immer Argumente für und wider, die man auf die Waagschale legen muss. Das kennt man von sich selbst, und so ist das auch bei ihr.

Gegen Ende verliert die sonst so starke und kontrollierte Profilerin in einer Szene komplett die Kontrolle über sich und die Situation. Wie haben Sie das erlebt?

Sarnau: Für Katrin König ist diese Situation umso schockierender, als sie nie damit gerechnet hätte, dass ihr so etwas mal passieren könnte. Hier zeigt sich, finde ich, dass es bei jedem Menschen, egal wie durchdacht und strukturiert er ist, Punkte geben kann, an denen das ganze innere Gerüst ins Wanken kommt und schließlich kippt. Selbst bei Leuten, die so ausgebildet sind, dass sie in Notsituationen entsprechend reagieren können. Da hier Katrin Königs Schutzhülle auf allen Ebenen massivst angegriffen wird, finde ich es nachvollziehbar, dass sie so vollkommen außer sich gerät. Aber gerade dieser Fakt macht im Nachhinein sehr viel mit ihr. Was da passiert, geht an Katrin König nicht spurlos vorüber. Das beschäftigt sie noch eine Weile und uns in den folgenden Filmen.

