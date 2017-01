Stand: 17.01.2017 17:00 Uhr

Ace Tee: Aus Hamburg-Jenfeld in den Pop-Olymp von Daniel Kaiser, NDR 90,3

Ein Musikvideo aus Hamburg erobert Amerika - und das völlig überraschend. Denn hinter dem Song "Bist du down" steckt keine große Plattenfirma, sondern die 23-jährige Sängerin Ace Tee. Sie hat mit ihren Freunden einfach ein Musik-Video gedreht und ins Internet gestellt. Vor allem in Amerika hat der Song viele Fans, und die Fachpresse ist begeistert. Dort feiert man Ace Tee als neue Hoffnung des R'n'B.

"Es fühlt sich gut an"

Von Hobby-Musikern in Jenfeld zum neuen angesagten Sound in New York City - und das in wenigen Tagen. Für die Sängerin Ace Tee und ihren Musikpartner Kwam.E hat ein neues Leben begonnen. "Seufz, geschockt, positive Energie, es fühlt sich gut an", so der knappe Kommentar der Künstlerin. Im Video tanzen Ace Tee, die im wahren Leben Tarin heißt, und ihre Freunde unter S-Bahn-Brücken zwischen dem Schanzenviertel und Diebsteich und vor Graffiti-Kulissen zu ganz entspanntem R'n'B-Sound.

Positives Medienecho in den USA

Die Kritiker, besonders in den USA sind begeistert von der jungen Sängerin. "Da ist eine rohe, ungezügelte Energie, die auf eine andere Ära zurückblickt. Sie erschafft für ihre Heimatstadt einen neuen Sound und eine ästhetische Vision. Mit ihrer Musik und ihrem Style muss man sie im Auge behalten", schreibt die amerikanische "Vogue". "Ace Tees Stimme nimmt uns zurück in die 90er und hat international aufhorchen lassen", berichtet das National Public Radio voller Bewunderung.

Hairstylistin wird Popstar

Am 20. Dezember haben sie das Video erst ins Internet gestellt und sind jetzt der Geheimtipp: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so durch die Decke geht", erklärt Ace Tee. Die 23-Jährige ist Hairstylistin. Und im Video hat sie die Ansagen gemacht, wer was trägt und wie die Haare auszusehen haben. Die Kurse an der Popakademie hat sie abgebrochen. Ein Naturtalent.

Retro rules

Musikkenner fühlen sich an die Frauenband TLC aus den 90ern erinnert. "Ich glaube die Leute vermissen die 90er, die ganze Energie und die Vibes, die es damals gab", sagt die Ace Tee. Aber in ihrer Musik steckt nicht nur ein sentimentales Gefühl. Das ist keine reine Nostalgienummer. Ace Tee nennt ihre Musik selbstbewusst "Future-R'n'B". Ein Album gibt es noch nicht. Das soll nun im Sommer erscheinen. Plattenfirmen rufen an. Einladungen nach New York trudeln ein. Für die junge Hamburgerin Tarin beginnt jetzt eine richtig aufregende Zeit.

