Stand: 20.09.2017 16:46 Uhr

NDR Fernsehen zeigt M'era-Luna-Konzerte

Das M'era Luna Festival lockt jedes Jahr "schwarze Seelen" aus ganz Europa auf das Gelände des Flugplatzes Hildesheim-Drispenstedt. Vom 12. bis 13. August 2017 haben wieder 30.000 Anhänger der sogenannten schwarzen Szene bei Metal, Rock, EBM und Gothic ein Wochenende in besonderer Atmosphäre verbracht. Neben musikalischen Hochkarätern wie Schandmaul und And One sorgten der Mittelalter-Markt und eine extravagante Modenschau für den finsteren Charme des beliebten Gothic-Festivals. Das NDR Fernsehen blickt zurück und zeigt in der Nacht zum 1. Oktober Ausschnitte aus den Auftritten unter anderem von Feuerschwanz, Blutengel, Schandmaul und And One. Interessant für alle, denen die Sendezeit zu spät ist: Die Konzerte der Sendung und viele weitere gibt's auch als Videos.