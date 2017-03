Stand: 25.03.2017 00:01 Uhr

Sting heute live in Hamburg

Stings zwölftes Solo-Studioalbum "57th & 9th", sein erstes Rock/Pop-Projekt seit mehr als einem Jahrzehnt, ist seit dem 11. November im Handel. Die Sammlung von zehn neuen Songs zeigt Stings stilistische Bandbreite von der rauen, Gitarren getriebenen ersten Single "I Can't Stop Thinking About You" über die Road-Warrior-Symbolik von "Petrol Head" bis zur Hymne "50.000". Auf seiner "57th & 9th-Tour" wird Sting von einer Band begleitet, zu der sein langjähriger Gitarrist Dominic Miller, Schlagzeuger Josh Freese und Gitarrist Rufus Miller gehören. NDR 2 präsentiert das Konzert in Hamburg.

Sting: Musik-Genie und Hit-Gigant





















Preise über Preise

1977 gründete Sting mit Stewart Copeland und Andy Summers The Police - die Band veröffentlichte fünf Studioalben, erhielt fünf Grammys und zwei Brit Awards und wurde 2003 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Seit 1985 entwickelte sich Sting zu einem der außergewöhnlichsten Solokünstler der Welt, ausgezeichnet mit weiteren zehn Grammy Awards, zwei Brit Awards, ein Golden Globe, ein Emmy sowie der Century Award des Billboard Magazins. Im Verlauf seiner Karriere hat er nahezu 100 Millionen Alben als Solokünstler und mit The Police verkauft. Nebenbei betätigte er sich als Schauspieler - unter anderem 1984 in "Dune".

