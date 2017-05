Stand: 03.05.2017 00:00 Uhr

Lindenberg wieder live mit "Stärker als die Zeit"

Es ist das Dankeschön des deutschen Rock-'n'-Roll-Paten an seine Millionen Fans - und eine Geste an mehr als 800.000 Besucher: Sie waren Udo Lindenberg auf Schalke und nach Leipzig, ins Berliner Olympiastadion und ins Hamburger Volksparkstadion gefolgt, um seine spektakulären Shows zu sehen. Die vergangenen Jahre brachten nicht nur Lindenbergs musikalische Wiedergeburt, sie waren für ihn und die Fans auch die Jahre bisher nicht gekannter Stadienshows. Fast drei Stunden Power pur, schneller, höher, weiter. Spektakel, die mit dem Panik-Präsidenten an der Rampe und der Panikfamilie eine ganz neue Lindenberg-Ära von Musikevents eröffneten, mit Artisten, Tänzerinnen und Dutzenden Stars von Bryan Adams bis Otto Waalkes, von Jan Delay bis Clueso.

Udo Lindenberg: Eine Karriere in Bildern











































Immer wieder Hammermomente

2017 kommt Udo wieder zu seinen Fans. Nah wie nie werden sie 18 Mal die Chance haben, diese Bühnenereignisse nochmal mitzuerleben. "Es war für mich immer ein Hammermoment, wenn ich vor der Show irgendwo von oben im Stadion auf das Arenarund guckte und die vielen tausend Fans da stehen und sitzen sah. Aber andererseits", sagt Udo, "weiß ich, wie viele traurig darüber waren, nicht die Reisen zu den Stadien oder großen Hallen unternehmen zu können. Deshalb habe ich mich entschlossen, 2017 mit meiner Show noch einmal zu ihnen zu kommen."

NDR 2 präsentiert die Konzerte in Kiel, Hamburg, Bremen und Papenburg.

