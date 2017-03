Stand: 22.03.2017 10:18 Uhr

Sarah Connor heute live in Hamburg

Zurück zur "Muttersprache" - das hat sich für Sarah Connor gelohnt. Nach fünf Jahren intensiver Arbeit eroberte eine "neue" Sarah Connor die Hitlisten, mit ganz eigenem Stil und in ihrer "Muttersprache". Das gleichnamige Album wurde inzwischen mit Doppel-Platin ausgezeichnet, die Single "Wie schön Du bist" war wochenlang die Nummer eins in den deutschen Charts. Wegen der enormen Nachfrage gibt es jetzt eine Fortsetzung der Erfolgstour. Support-Act ist Henning Wehland, unter anderem bekannt als "The Voice Kids"-Juror, Mitglied der Söhne Mannheims und Sänger der H-Blockx.

Schlagzeilen-Queen Sarah Connor

























Bewusstes Zurückziehen

Sarah Connor kam mit 19 ins Musikgeschäft, wurde auf Anhieb ein Star in Deutschland, Europa und sogar ein bisschen in Amerika. In dieser Zeit verkaufte sie mehr als sieben Millionen Platten. Nach zehn Jahren Musikkarriere zog Connor sich bewusst zurück. Sie nahm sich Zeit für sich und ihre Familie.

Album-Check Das Sonntagsalbum: "Muttersprache" NDR 1 Welle Nord Ein Imagewechsel ist für viele Stars nicht leicht. Sarah Connor hat den Weg zum neuen Image ohne Probleme gemeistert und ist nach einer Auszeit mit neuem Sound zurückgekehrt. mehr

Authentisch und unterhaltsam

Nach fünf Jahren intensiver persönlicher Arbeit fand sie dann mit Peter Plate, Ulf Sommer und Daniel Faust - ehemals Rosenstolz - die richtigen Partner, die sie behutsam dazu ermutigten, ihren eigenen Weg zu finden, sich musikalisch auszudrücken. Entstanden ist ein außergewöhnliches, persönliches Album voller Songs, die überraschen und berühren, die durch Sarah Connors einzigartige Stimme vertraut und gleichzeitig neu klingen. Und die vielleicht zum ersten Mal wirklich 100 Prozent Sarah Connor sind: auf Deutsch, authentisch, unterhaltsam und zugleich voller Bauchgefühl.

NDR 2 präsentierte Sarah Connor beim NDR 2 Soundcheck-Festival in Göttingen und bei ihren Konzerten im Norden im Frühjahr 2016.

Porträt Sarah Connor - From Delmenhorst With Love "From Sarah With Love" war 2001 einer ihrer ersten Hits. Heute ist Sarah Connor - trotz nicht ausgelassener medialer Fettnäpfchen - eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. mehr

Sarah Connor heute live in Hamburg Sie hat ihren Weg gefunden: Heute setzt Sarah Connor ihre "Muttersprache"-Tour in der Barclaycard Arena in Hamburg fort. Als Support-Act tritt Henning Wehland auf. Hinweis: Je nach Art der Ticketbestellung (VVK-Stelle, Telefon, Internet) können zusätzliche Gebühren für Bearbeitung und Versand hinzukommen. NDR 2 hat hierauf keinen Einfluss. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Nachmittag | 15.04.2016 | 15:40 Uhr