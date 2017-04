Stand: 04.04.2017 11:16 Uhr

Lukas Graham: "Ghetto Pop" mit Handicap

Welch eine Entwicklung! Als Lukas Graham 2012 zum ersten Mal beim Reeperbahn Festival auftraten, kannte kaum jemand die jungen Dänen um Sänger Lukas Graham Forchhammer, die partywütige Band spielte vor gut 100 Fans. Das hat sich gründlich geändert: Lukas Graham feiern in Dänemark, England, den USA und bei uns große Erfolge, die 6.000 Tickets für den Auftritt in der Hamburger Sporthalle am 3. April 2017 waren schnell weg.

So war es bei Lukas Graham in Hamburg























Im vergangenen Juni bewiesen Lukas Graham bei ihrem ausverkauften Konzert in der Großen Freiheit ihre starke Live-Performance, nach der Babypause von Sänger Lukas Forchhammer setzt die Band jetzt ihre Tour fort. Auch der aktuelle Auftritt in Hamburg war für die Fans restlos begeisternd - obwohl Lukas nach einem Bühnenunfall in Malmö seinen Knöchel schonen musste.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Nachmittag | 04.04.2016 | 10:15 Uhr