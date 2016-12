Stand: 28.12.2016 14:00 Uhr

Hoch hinaus: Feuerwerk der Turnkunst beginnt von Felix Klabe

"Die Turner haben einen neuen Weg beschritten": So klang das vor 29 Jahren im Dritten im N3 Sportclub. "Man nehme ein paar Turn-Küken, ein bisschen Sport, ein bisschen Show - und fertig ist das Festival der Turnkunst." Ganz so einfach ist es aber nie gewesen, wenn auch das Feuerwerk der Turnkunst in seinen Anfangsjahren nicht ganz so aufwendig war wie heute. Damals war es noch als Veranstaltung für Turnvereine und Ideen-Pool für Gruppenleiter gedacht und startete 1988 mit chinesischer Turnkunst als Höhepunkt. Seitdem ist die Veranstaltung stetig gewachsen, in jedem Januar strömen Hunderttausende bundesweit in die Veranstaltungshallen. Was sich seitdem aber nicht geändert hat: "Es ist eine Show mit viel Herzblut geblieben", sagt Andreas Aguilar. Und das werde sich auch am Mittwoch zeigen, wenn in Oldenburg die erste von 32 Shows dieser Saison gefeiert wird. Dieses Mal unter dem Motto "2gether" - zu Deutsch: gemeinsam.

Aguilar - Turner, Grafiker, Filmer

Was hinter den Kulissen der Großveranstaltung passiert, weiß Andreas Aguilar nur zu gut. In den Anfangsjahren turnte der mehrfache Deutsche Meister an den Ringen, Weltmeister und Olympia-Teilnehmer noch mit, später moderierte er die Veranstaltung für einige Jahre. Mittlerweile dreht er Filme über und für die Show, eröffnet Zuschauern durch seine bewegten Bilder Einblicke in das Leben und Training der Artisten, Turner und Akrobaten. All die Anstrengung beim Training oder die Anspannung vor dem Auftritt bleibt den Zuschauern während der gut zweieinhalbstündigen Aufführung verborgen. Denn auf der Matte wirkt alles bestens abgestimmt und hoch professionell.

"Die Menschen freuen sich über Neues"

Doch noch ein weiterer Umstand macht den 54 Jahre alten Grafiker zu einem, der sich mit dem Turn-Feuerwerk bestens auskennt: Seine Frau Heidi Aguilar ist seit der ersten Stunde für die Choreografien zuständig. "Sie hat die Show im Kopf, noch längst bevor die Künstler sie auf die Bühne bringen." Beide lernten sich beim Turnen in Hannover kennen. Sie lernte Show-Planung bei Circus-Roncalli-Chef Bernhard Paul, wurde dann Ende der 1980er-Jahre vom Feuerwerk-Ausrichter, dem Niedersächsischen Turnerbund (NTB), angeheuert. Seither sucht sie gemeinsam mit Produktionsleiter Wolfram Wehr-Reinhold Artisten und Akrobaten aus. Immer wissend: "Die Zuschauer freuen sich auf Neues, meckern aber auch, wenn zu wenig geturnt wird", sagt Andreas Aguilar.

Wann geht es durch Europa?

Seit Beginn der Aufführungen wächst das Feuerwerk stetig. Aus wenigen Auftritten in Städten wie Hannover, Wolfsburg oder Melle sind mittlerweile 32 Shows in einer Saison geworden - in ganz Deutschland. In den vergangenen Jahrzehnten kamen laut Veranstalter insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen. Sie füllten Veranstaltungsorte wie die Olympiahalle in München, die heimische TUI Arena in Hannover oder die Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Wäre der nächste logische Schritt dann nicht eine Tournee durch Europa? "Die war schon einmal angedacht, doch wir haben den Gedanken dann verworfen", erzählt Heidi Aguilar. Ob es irgendwann tatsächlich einmal über die Grenzen Deutschlands hinaus geht, will die Regisseurin aber nicht ausschließen.

Profis und Amateure funktionieren zusammen

Wichtig aber ist den Machern zunächst einmal das, was vor der eigenen Haustür passiert. Denn unter die Profis mischen sich seit Beginn des Feuerwerks immer auch Gruppen aus der Region. Zum einen sind es Turner aus den Veranstaltungsstädten in ganz Deutschland. Aber auch aus Hannover - dort, wo das Feuerwerk geboren wurde. Mit der NTB-Showgruppe trainiert Heidi Aguilar in einer alten Tennishalle in der Landeshauptstadt, die 2010 vom Niedersächsischen Turnerbund zum Turn-Leistungszentrum umfunktioniert wurde. Dort werden die Elemente geübt, die die einzelnen Auftritte der Profis verbinden und die Mischung aus Artistik, Akrobatik und Clownerie zu einer Show machen. "Viele der Amateur-Turner nehmen sich dafür ihren ganzen Jahresurlaub, pendeln zu den Shows oder teilen sich die Auftritte auf", erzählt Heidi Aguilar. Sie seien das "Herz der Show".

"Musste lernen, die Leute zu berühren"

An seine ersten Auftritte erinnert sich der ehemalige Hochleistungssportler Andreas Aguilar gerne zurück. Als spannend und herausfordernd beschreibt er es, plötzlich nicht mehr "nur" Turner an den Ringen gewesen zu sein. Plötzlich war er nicht mehr nur einer, der seine Übung anmeldet, sie möglichst ohne Fehler turnt, sich von der Matte verabschiedet und die Wertung abwartet. Mit der Teilnahme am Feuerwerk sei auch bei ihm Ausdruck gefragt gewesen. "Ich musste lernen, die Leute zu begeistern, zu berühren und mitzureißen", erinnert er sich heute.

Turnen als Grundstein

Nach wie vor sei das ein ganz wichtiger Teil der Show, sagt der 54-Jährige. Mit Unterhaltung den Menschen das Turnen nahe bringen, liegt den beiden Aguilars am Herzen. Und das scheint in manchen Fällen auch notwendig zu sein: "Der Begriff Turnen schreckt manche noch immer ab", sagt Andreas Aguilar. Dabei sei Turnen - die beherrschte, saubere Bewegung - der Grundstein für so viele Sportarten. Auch aus diesem Grund mag der einstige Weltmeister an den Ringen die Atmosphäre beim Feuerwerk - ganz besonders vor den Shows. Dann nämlich würde Artisten, Akrobaten auf Turner treffen. Und jeder könne sich beim anderen etwas abschauen: "der Breakdancer beim klassischen Turner und anders herum."

"Ich musste immer aufschließen"

In der Halle, in der die Showgruppe trainiert, hält sich auch Andreas Aguilar fit. Wie er zum Turnen gekommen ist und auch so erfolgreich wurde? Dafür hat er eine Erklärung parat, lehnt sich an eine Säule in seinem Büro und beginnt zu erzählen: "Eigentlich wollte ich Fußballer werden." Er kickte bei Hannover 96 in der Jugend. Und doch landete er irgendwann in der Halle zum Turnen. Zunächst sei er da noch zum Training gegangen, weil sich die Kindern vor dem Fußballspielen zunächst immer warm machten. Doch sein Talent wurde entdeckt und schon bald turnte Andreas Aguilar ganz vorne mit. "Der Grund, warum ich schnell sehr gut geworden bin, war auch, dass ich immer mit älteren geturnt habe", sagt er heute. "Ich musste immer aufschließen, hatte immer Turner um mich herum, die besser waren."

