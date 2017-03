Stand: 11.03.2017 13:34 Uhr

Hannover: Fury feiert Klassentreffen von Uli Kniep

Das ist kaum zu glauben, aber wahr: Eine Band, die es eigentlich nicht gibt, verkauft nach mehreren Jahren der Funkstille 30.000 Tickets allein in ihrer Heimatstadt! Fury in the Slaughterhouse geben an diesem Wochenende insgesamt drei Konzerte in Hannover, und alle treuen Fans feiern mit. Anlass ist das 30-jährige Bestehen der Band, das gestern Abend zum ersten, aber nicht zum letzten Mal gefeiert wurde.

10.000 Fans feiern das Klassentreffen

Das Motto "Klassentreffen 2" trifft ins Schwarze: 10.000 Mitschüler in Hannover waren begeistert vom Klang und dem Besten aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte. Das erste Stück des Abends, den neuen "Dance On The Frontline", hatte Kai Wingenfelder noch hinter herab gelassenem Vorhang gesungen, dann aber sahen die jubelnden Fans ihre Idole wieder: Sie wirken zwar ein wenig reifer, sind aber keineswegs ruhiger geworden: "Riding On A Dead Horse" und "Every Generation Got It´s Own Desease" kommen kraftvoll von der riesigen Bühne, während auf der Videowand Zeitgenossen wie die Präsidenten Erdogan und Donald Trump zu sehen sind - schnell wird deutlich, dass sie nicht zu den Lieblingen von Band und Publikum zählen.

Heiratsantrag auf der Bühne

Fast rührend dann die Stimmung während des Akustiksets, als ein mutiger Fan ins Scheinwerferlicht gerückt wird, er seiner Geliebten einen Heiratsantrag macht - und erhört wird! - "Ihr seid ´ne geile Kapelle" ruft nun ein begeisterter Fan während eines dieser wenigen stillen Momente ins weite Rund. Anschließend singen die Fans lautstark und textsicher mit: "Radio Orchid", "Won´t Forget These Days" und "When I´m Dead And Gone". Die Titelauswahl lässt keine Wünsche offen.

2017 erfolgreichstes Jahr der Bandgeschichte?

Für die Band und alle Fans könnte 2017 das erfolgreichste Jahr der Karriere werden. Denn demnächst gehen Fury in the Slaughterhouse auf Klassenfahrt: Ein gutes Dutzend Open Air Konzerte sind für den Sommer geplant, und mit dem gelungenen zweieinhalbstündigen Auftakt am Freitag hat die Band bewiesen, dass man auch über 30-Jährigen trauen kann.

Auseinandersetzungen früherer Tage sollen vergessen sein

Beim ersten von drei "Rudelsingen" in der Arena in Hannover wurde auch klar, dass die Auseinandersetzungen früherer Tage im Jubeljahr vergessen sind. Das verspricht auch Thorsten Wingenfelder, Gitarrist von Fury In The Slaughterhouse: "Wir feiern mit allen die Bock haben, einmal Durchdrehen mit Fury, und das hat dann Weihnachten auch ein Ende!" Schön, dass sich die Klassenbesten wieder zusammengerauft haben! "Das nächste Treffen gibt es in fünf Jahren", freute sich ein Fan nach der Show und blickt optimistisch ins Jahr 2022.

