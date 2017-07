Stand: 16.07.2017 16:02 Uhr

50.000 Besucher beim Fischerfest Gaffelrigg

Für das Fischerfest Gaffelrigg in Greifswald haben die Organisatoren am Sonntag eine positive Bilanz gezogen. Wie erwartet seien rund 50.000 Besucher an den drei Tagen auf das Fest gekommen. Damit sei das Fischerfest das größte maritime Spektakel in der Region Vorpommern, hieß es. Das Festival wurde auch in diesem Jahr durch NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin unterstützt.

Sommerstimmung auf der NDR-Bühne

Ein Höhepunkt des Fischerfestes war die traditionelle Regatta Gaffelrigg am Sonnabend: eine Ausfahrt von mehr als 50 historischen Arbeitsschiffen, klassischen Jachten und Zeesbooten auf dem Greifswalder Bodden, die von der stadteigenen "Greif" angeführt wurde. Rundherum begleitete ein Bühnenprogramm, Sportwettkämpfe wie Kuttersegeln und Boddenschwimmen, Märkte, Ausstellungen und Hubschrauberrundflüge das Fest. Auf der NDR Bühne, direkt an der Mündung des Ryck, gab es ein buntes Programm mit bekannten Moderatoren und viel guter Musik.

Ein Wochenende mit viel Musik

Nach der Eröffnung am Freitag durch Schirmherr und Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder, und Hafenkapitän Christian Kulikowski moderierte Ralf Markert von NDR 1 Radio MV auf der Bühne am Strandbad die Fischerfestparty mit den Stargästen Natascha Wright (Ex-Sängerin der Band La Bouche) und Rapper Joe.

Musikalisch ging es weiter mit den Jive Sharks, De Plattfoot Klaus, St. Retrograd und Stamping Feet. Abgerundet wurde der Samstagabend mit einem Höhenfeuerwerk.

Am Sonntag stand NDR Moderatorin Dörte Graner auf der Bühne und präsentierte Musik von The Crazy Boys, De Jasmunder Plattdänzer, Rollo, und Sweety Glitter and Sweethearts.

Spektakuläre Flammenshow am Sonntag

Am Sonntagabend um etwa 22.30 Uhr sollte mit "Ryck in Flammen" das große Finale des Fischerfestes anstehen.

Viel Programm zum Mitmachen

Das Fest gilt auch als kleine Schwester der Rostocker Hanse Sail. Der Höhepunkt des Fischerfests ist traditionell die Parade historischer Arbeitsschiffe und klassischer Jachten. Der Begriff Gaffelrigg steht für eine im 17. Jahrhundert typische Takelage von Arbeitssegelschiffen.

