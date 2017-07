Stand: 22.07.2017 06:50 Uhr

Sommertour: Christina stürmt nach Pasewalk

Heute startet die dritte Sommertour mit Christina Stürmer und Leslie Clio in Pasewalk. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin übertragen die gesamte Show ab 19.30 Uhr live im Videostream.

Zwei Echos, zehn Amadeus Awards sowie mehrere Gold- und Platin-Auszeichnungen dokumentieren Christina Stürmers Erfolg. Dennoch ist die Linzerin stets auf dem Boden geblieben und einfach glücklich mit ihrem Beruf. "Ich bin total dankbar dafür, dass ich immer noch Musik machen darf, die mir am Herzen liegt. Und wenn ich damit Menschen erreiche und dazu noch glücklich mache, ist das einfach unglaublich schön." Christina Stürmer ist 2016 Mutter geworden, dennoch ist sie schon wieder auf der Bühne zu sehen.

Ihr aktuelles Album "Seite an Seite" ist vielleicht deshalb ein wenig ruhiger und noch persönlicher. Mit ihren Chart-Stürmern "Ich hör auf mein Herz", "Ich lebe" oder "Engel fliegen einsam" wird die Österreicherin die Festwiese Pasewalk zum Beben bringen.

Leslie Clio - Soul meets Pop

Leslie Clio, das klingt international, ist aber tatsächlich norddeutsch. Die junge Sängerin ist in Hamburg geboren und aufgewachsen. Ihre Songs hingegen haben globales Flair. Ihre Texte sind englisch und die Musik klingt nach feinem Soul. Auf ihrem im Frühjahr erschienenen dritten Studioalbum "Purple" lässt die Wahlberlinerin erstmals etwas mehr Popeinflüsse zu, was den Sound noch geschmeidiger macht. Auf der neuen Platte verarbeitet Leslie Clio auch ihre fünfmonatige Auszeit auf Hawaii. Diese Schaffenspause hat sie mit Kreativität gefüllt und energetisiert. Das werden auch die Pasewalker auf der Sommertour erleben, wenn Leslie Clio ihre Hits "I Couldn't Care Less", "My Heart Ain't That Broken" und "Darkness Is A Filler" auf der Bühne performt.

Partyspaß mit Smile

Bevor die Stars die Sommertour-Bühne in Pasewalk betreten, wird es aber keineswegs still sein. Die Partyband Smile nimmt das Publikum bei ihren Auftritten von der ersten Minute an mit und heizt die Stimmung auf. Ihre Coverversionen von Top-Hits aus vielen Genres haben alle eine ureigene Note, den Smile-Sound. Ihren Auftritt würzt die Band mit humorvollen Parodien und einer Menge Spaß und Witz. Der Musikmix ist dabei genauso vielseitig wie partygerecht: brandaktuelle Top-40-Hits, echte Rock- und Popklassiker und all die Oldies, bei denen alle Generationen gleichermaßen mitgehen.

Die Stadtwette steht in den Startlöchern

Pasewalk bereitet sich auf Seifenkistenwette vor Nordmagazin - 20.07.2017 19:30 Uhr Schaffen es die Pasewalker, eine Seifenkiste zu bauen, in der die Frühaufsteher-Moderatoren mindestens zehn Meter zurücklegen? Die Vorbereitungen für die Sommertour-Wette laufen.







Da Pasewalk seit mittlerweile 13 Jahren ein traditionelles Seifenkistenrennen ausrichtet, liegt die Wette fast schon auf der Hand: Die Frühaufsteher wetten, dass die Pasewalker es nicht schaffen, eine Seifenkiste zu bauen, in der die Frühaufsteher mindestens 10 Meter zurücklegen können. Darüber hinaus gehören zu dieser Wette noch 50 Pasewalkerinnen und Pasewalker, die das "Formel 1 Gefühl" komplett machen - verkleidet als Monteure und Fans.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 22.07.2017 | 19:30 Uhr