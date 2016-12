Testen Sie Ihr Wissen beim Online-Quiz!

Niemand durfte so oft seinen 90. Geburtstag feiern wie Miss Sophie. Fans halten dem Kult-Stück "Dinner for One" und alljährlichen Silvester-Klassiker im NDR Fernsehen seit Jahrzehnten eisern die Treue. Sind Sie ein echter Experte in Sachen "Dinner for One"? Testen Sie Ihr Wissen mit unseren kniffligen Fragen!



Und so geht's:

- Es werden Ihnen zehn Fragen gestellt.

- Pro Frage geben wir drei Antworten vor, von denen nur eine richtig ist.

- Bei einer falschen Antwort müssen Sie noch einmal von vorn anfangen.

