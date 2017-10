Stand: 25.10.2017 15:17 Uhr

"Der Tatortreiniger" gewinnt Comedypreis

Die NDR Serie Der Tatortreiniger ist in Köln mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Damit wurde die Reihe nach 2012 und 2016 zum dritten Mal in der Kategorie "Beste Comedyserie" geehrt. NDR Intendant Lutz Marmor: "Comedy als Kammerspiel: Diesen scheinbaren Widerspruch löst Der Tatortreiniger wie selbstverständlich auf. Ich freue mich über den dritten Comedypreis für den Tatortreiniger und gratuliere herzlich dem Dream-Team rund um die Autorin Mizzi Meyer, den Regisseur Arne Feldhusen und den grandiosen Bjarne Mädel!" Im zurückliegenden Jahr liefen die Folgen "Sind Sie sicher?", "Özgür" und "Schluss mit lustig".

Mehr oder weniger blutig

2012 und 2013 hat Der Tatortreiniger bereits jeweils einen Grimme-Preis erhalten. Im Mittelpunkt steht Heiko Schotte, genannt "Schotty", gespielt von Bjarne Mädel - ebenfalls 2016 mit dem Deutschen Comedypreis in der Kategorie "Bester männlicher Schauspieler" gewürdigt. "Schotty" putzt an Orten, an denen gerade jemand gestorben ist - mal mehr, mal weniger blutig. Dabei begegnet er Angehörigen und Menschen im emotionalen Ausnahmezustand. Welten treffen aufeinander und ein tiefenpsychologisches, wortwitziges Kammerspiel nimmt seinen Lauf.

Weitere Informationen NDR Comedy-Serie - Der Tatortreiniger Der Tatortreiniger Der Tatortreiniger hat wieder geputzt. Das NDR Fernsehen zeigte im Dezember drei neue Folgen und wiederhole eine ältere. Alle Infos zur Kult-Serie. mehr Bjarne Mädel: Der Mann für skurrile Typen Bürodepp, trotteliger Dorfpolizist und kauziger Tatortreiniger - der Schauspieler Bjarne Mädel begeistert Fans und Kritiker in skurrilen Rollen und mit trockenem Humor. mehr

Dieses Thema im Programm: Der Tatortreiniger | 15.06.2017 | 23:30 Uhr