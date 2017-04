Stand: 06.04.2017 00:01 Uhr

Viele Norddeutsche beim Musikpreis Echo

Heute wird der Deutsche Musikpreis Echo verliehen. In 22 Kategorien, das sind neun weniger als bisher, gehen jeweils fünf Nominierte an den Start - darunter Udo Lindenberg, Ina Müller, Oonagh, die Beginner und viele weitere Künstler aus dem Norden. Xavier Naidoo und Sasha moderieren die 26. Echo-Preisverleihungsgala in der Messe Berlin. Der TV-Sender Vox strahlt die Preisverleihung am 7. April aus.

Diese Norddeutschen sind in Berlin dabei

















Entscheidend für eine Echo-Nominierung sind in den ersten 16 Kategorien die Platzierungen in den offiziellen Deutschen Top-100-Album-/Single-Charts, im zweiten Schritt ist die Jury gefragt. Die Nominierten der ersten 16 Kategorien im Überblick:

Überblick Link Alle Anwärter auf einen Echo 2017 Überblick über die Nominierten der ersten 16 Kategorien der Echo-Preisverleihung 2017. extern

Über diese 16 Kategorien hinaus wird der Echo in den Kategorien "Bestes Video national", "Partner des Jahres", "Handelspartner des Jahres" und "Soziales Engagement" verliehen. Hinzu kommen der "Kritikerpreis national" sowie die Auszeichnung für das Lebenswerk. Sie geht in diesem Jahr an Marius Müller-Westernhagen.

Weltpremieren auf der Bühne

Der Echo wäre nicht der Echo, wenn es nicht zahlreiche Live-Shows gäbe. In diesem Jahr gibt's gleich mehrere Weltpremieren: Udo Lindenberg prsäentiert gemeinsam mit Wolfgang Niedecken, Johannes Oerding, Henning Wehland und Daniel Wirtz seinen Song "Einer muss den Job ja machen" in einer exklusiven "Friends"-Version. Außerdem tritt das Hip-Hop-Trio Beginner erstmals im TV gemeinsam mit Gentleman und Gzuz auf. Beth Ditto von der Band Gossip, die New-Metal-Band Korn mit Sängerin Kiiara, die Toten Hosen und Adel Tawil feat. KC Rebell mit Summer Cem stellen live ihre neuen Singles vor.

Die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), richtet seit 1992 den Deutschen Musikpreis Echo aus.

Rückblick 2016 Triumph, Trauer und Trotz beim Echo 2016 Santiano, Sarah Connor, Udo Lindenberg, Joris, Robin Schulz - viele Künstler aus dem Norden haben bei der Echo-Preisverleihung in Berlin abgeräumt. Doch eine Frau überstrahlte wieder mal alle. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.04.2017 | 05:05 Uhr