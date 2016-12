Sendedatum: 28.12.2016 20:15 Uhr

Unvergessen - Der XXL-Ostfriese

Der frühe Tod des "XXL-Osfriesen" Tamme Hanken hat vor nicht allzu langer Zeit die Menschen sehr bewegt. Im Gedenken an den beliebten "Knochenbrecher" aus Norddeutschland blickt das NDR Fernsehen in zwei Sondersendungen heute und am 1. Januar, jeweils ab 20.15 Uhr, zurück auf eine Zeit voller Lebensfreude, Spaß und heilsamer Begegnungen.

Liebe, Leben, Leidenschaft

Die erste Folge widmet sich Tammes großer Leidenschaft für Tiere, seiner liebevollen Beziehung zu seinem französischen Kaltblutschimmel Jumper, seinen Weggefährten und seiner großen Liebe Carmen. Folge zwei dreht sich um die Entwicklung des Hankenhofs in den letzten knapp zehn Jahren, die vielen Tiere, die dort Unterschlupf fanden, den Aufbau von Tammes Schweinezucht und um Ferkel Schnitzel. Und dann dürfen Tamme Hankens Leidenschaft für die Genüsse des Lebens und seine Erfahrungen im Ausland nicht zu kurz kommen.

Dieses Thema im Programm: 28.12.2016 | 20:15 Uhr