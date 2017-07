Stand: 13.07.2017 16:15 Uhr

Trauerfeier für Gunter Gabriel in Hamburg

Für den verstorbenen Sänger Gunter Gabriel gibt es am 22. Juli - also genau einen Monat nach seinem Tod - eine große Trauerfeier in Hamburg. Die Familie und 120 geladene Gäste werden sich dann von dem Schlagerstar verabschieden, der für seine Fans als der "deutscher Johnny Cash" galt. "Bloß keine pompöse Bestattung hatte er sich gewünscht", hieß es vom digitalen Bestattungshaus Mymoria, das die Trauerfeier organisiert und eine digitale Kondolenzseite eingerichtet hat. Die Seebestattung wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis stattfinden.

Hamburgs bekanntester Hausboot-Bewohner

Gabriel war wenige Tage nach seinem 75. Geburtstag an den Folgen eines Treppensturzes gestorben. Er hatte auf einem Hausboot in Hamburg-Harburg gelebt. Bekannt wurde Gabriel in den 70er-Jahren unter anderem mit Titeln wie "Hey Boss, ich brauch' mehr Geld" oder "Komm unter meine Decke". Zu den Schattenseiten seines Lebens gehörten wiederholte Alkoholabstürze, Pleiten und gesundheitliche Probleme.

Enge Freundschaft zu Johnny Cash

Häufig interpretierte er die Songs der US-Countrylegende Johnny Cash, mit dem ihn eine innige Freundschaft verband. Mit dem Song "Der letzte Wagen ist immer ein Kombi" hatte Gabriel sich schon 1995 direkt mit dem Tod auseinandergesetzt. Mit Gitarre ließ er sich vor zehn Jahren in dem Sarg fotografieren, in dem er nun nach Angaben des Bestattungsunternehmens eingeäschert wurde.

