Telenovela: Jo Weil zu Gast bei "Rote Rosen"

Diese Nachricht dürfte Fans der ARD Telenovela "Rote Rosen" freuen: Jo Weil, bekannt aus "Verbotene Liebe", und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin Simone Hanselmann stehen von Ende November an in Lüneburg als Gastschauspieler vor der Kamera.

Vorhang frei für "Bodo Berger"

Weil soll ab Folge 2.561 den Charakter "Bodo Berger" spielen, einen Lebemann, der gerne Fußballprofi werden möchte. Im Schlepptau seines Bruders Ben (Hakim Meziani) kommt er völlig unerwartet nach Lüneburg und stellt dort einiges auf den Kopf.

"Rote Rosen" feiert 2.500. Folge mit Gala Hallo Niedersachsen - 01.07.2017 19:30 Uhr Anfang September geht die 2.500 Folge von "Rote Rosen" auf Sendung. Die Telenovela ist über die Jahre zum Aushängeschild der Stadt Lüneburg geworden und wird entsprechend gefeiert.







Hanselmann übernimmt Rolle der "Kija"

Die Rolle der "Kija" übernimmt Simone Hanselmann in Folge 2.556. Ihr Sohn Mika (Jan-David Bürger), liegt nach einer schweren Infektion im Koma. In dieser verzweifelten Situation keimen zwischen ihr und ihrem Ex Peer (Jörg Pintsch), Mikas Vater, Gefühle auf. Kann "Kija" gefährlich für die Ehe von Peer und Helen (Patricia Schäfer) werden?

"Rote Rosen" läuft montags und freitags um 14.10 Uhr im Ersten.

