"Tatort"-Erklärer dringend gesucht!

Fast neun Millionen Zuschauer haben sich am Sonntagabend den Tatort "Zurück ins Licht" im Ersten angeschaut. Der künstlerisch ambitionierte und manchmal nicht leicht zu verfolgende Krimi war also ein Publikumserfolg. Fragt sich, ob ihn auch alle verstanden haben.

Eine Glosse von Detlev Gröning

Spätestens ab 50 soll es mit dem menschlichen Auffassungsvermögen ja deutlich bergab gehen. Im Alltag merkt man das spätestens bei "Tatorten" mit Matthias Brandt oder Ulrich Tukur, die ich nur unter Leuten schaue, die preisgekrönte Literatur begreifen, Spionagefilme mit Doppel- und Dreifach-Agenten durchdringen, und sich schon am Freitagmorgen auf die Sendung "Aspekte" freuen.

Das mache ich übrigens vorsorglich auch, wenn mir in der Programmzeitung ausdrucksstarke Bilder angekündigt werden, die ein grelles Licht auf einen gesellschaftlichen Missstand werfen, und die mich nicht minder interessieren sollten wie der Alleinerziehenden-Konflikt, der bei Kommissars zu Hause schwelt oder welche Murmel einer blutleeren Kriminalpsychologin durch den Dachstuhl kullert.

Am Sonntagabend bin ich wieder mal übermütig geworden, weil ich problemlos die Sonntagszeitung geschafft habe, dem Presseclub halbwegs folgen konnte und der historischen Expertise bei "Terra X" gewachsen war. Da denkt man dann schnell: "Ach komm, 'Tatort' mit Postel und Mommsen, das kriegst Du ja wohl alleine hin."

Von wegen! Nach acht Minuten musste ich mir eingestehen: Es reicht wieder nicht. Das Sitzfleisch war willig, aber der Geist war schwach - und niemand da, der mir erklären wollte, was diese eine mit den Schlauchbootlippen jetzt mit dem Lichtdouble von Chris Howland zu tun hat.

Das könnte auch teilweise daran liegen, dass es meinen altersgerecht verkalkten Gehörgängen nicht mal mehr gelingen will, das entscheidende Zwischenfazit der Ermittlungen aus psychedelischer Hintergrundmusik herauszulauschen. Ich hocke dann vornüber gebeugt auf der Sesselkante wie Henry Vahl im Ohnsorg-Schwank "Dat Hörrohr": "Was hatter gesacht?" Mit so einem will doch niemand "Tatort" gucken!

Inhaltlich bin ich meistens so um zwanzig vor neun raus. Dann rächt sich, dass ich in meiner Jugend von Fernsehkrimis systematisch unterfordert wurde:

"Wo waren Sie letzten Dienstag?" "Sie war im Kino". "Ich will es von Ihrer Tochter hören". "Dann sage doch dem Kommissar, dass Du im Kino warst". "Ich war im Kino", nuschelt es pausbäckig. "Da hören Sie's, Herr Kommissar: Sie war im Kino!"

Jetzt dämmerte auch mir: Simone Rethel war im Kino. Aber so leicht machen sie es einem heute nicht mehr. Nächste Woche will mir der Hessische Rundfunk meine Grenzen aufzeigen. Der hat sich erneut getraut, "das gewohnte 'Tatort'-Erzählschema zu durchbrechen und eine Story zu präsentieren, die mit üblicher Logik nicht erklärbar ist", heißt es in der Vorschau.

Dafür suche ich an dieser Stelle einen geduldigen Cineasten mit didaktischen Fähigkeiten und einer freien Sofaecke. Meine Kopfhörer bringe ich mit.

