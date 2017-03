Stand: 19.03.2017 00:01 Uhr

Tatort: Borowski und das dunkle Netz

Amoklauf in München, Kindsmörder in Herne - in jüngerer Zeit war das Thema "Darknet" häufiger Gegenstand medialer Berichterstattung. Auch der TV-Krimiklassiker Tatort nimmt sich nun dieses dunklen Teils des Internets an: Heute ab 20.15 Uhr zeigt Das Erste den Fall "Borowski und das dunkle Netz".

Lücke in der digitalen Tarnung

Zur Story: Jürgen Sternow, Leiter der Spezialabteilung Cyber-Crime des Landeskriminalamtes Kiel, wurde Opfer eines Mordanschlags. Die Vermutung liegt nahe, dass der Täter im Umfeld der rasant wachsenden Internetkriminalität zu suchen ist. Die Kommissare Borowski (Axel Milberg) und Brandt (Sibel Kekilli) werden vom zuständigen Staatsanwalt mit den Ermittlungen betraut. Während Borowski sich zunächst technische Spezialkenntnisse aneignen muss, ist Sarah Brandt als ehemalige Hackerin in ihrem Element. Aber wie jagt man einen Täter, der in keinerlei Beziehung zum Opfer stand und es mit allen Tricks versteht, sich im Darknet zu verbergen? Als es Brandt gelingt, eine Lücke in der scheinbar perfekten digitalen Tarnung des Auftragsmörders zu entdecken, kommen sie dem Killer auf die Spur.

