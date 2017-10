Stand: 04.10.2017 10:53 Uhr

Die besten Shows beim Reeperbahn Festival 2017

Nach dem Reeperbahn Festival 2017 zeigt das NDR Fernsehen an zwei Wochenenden noch mal die Höhepunkte. In der Nacht zum 7. Oktober sind in Teil zwei die Konzerte von Welshly Arms, Maximo Park, Oscar And The Wolf und Portugal. The Man zu sehen. In Teil eins gab's Alice Merton, Liam Gallagher, Tom Grennan, Vance Joy und KLAN. Alle Shows sind nach der TV-Ausstrahlung auch als Video am Start.