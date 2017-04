Quiz: Tickets für City in der Laeiszhalle

Mit Hits wie "Am Fenster" und "Es ist unheimlich heiß" eroberte die Ostrock-Band City die DDR-Charts und bald darauf auch den Westen. Ganze 40 Jahre ist das jetzt her, doch ans Aufhören denkt die Kultband um Sänger Toni Krahl noch lange nicht. Ganz im Gegenteil: Am 5. Mai 2017 können Sie City live in der Laeiszhalle erleben.



NDR 90,3 und das Hamburg Journal verlosen 5 x 2 Tickets für den Konzertabend ab 20 Uhr in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Quizfragen und gewinnen mit etwas Glück Tickets für das Kult-Konzert in der Laeiszhalle.



Und so geht's:

- Es werden Ihnen vier Fragen gestellt.

- Falls es bei einer Frage danebengeht, können Sie einfach noch mal spielen.

- Wenn Sie alle Fragen richtig beantwortet haben, können Sie das Formular ausfüllen und an der Verlosung teilnehmen. Viel Glück!



Einsendeschluss ist der 27. April 2017 um 12 Uhr.

