Flache Popmusik - hat Böhmermann recht? von Wiebke Neelsen

"Entschuldigung, was ist denn da gerade los, was sind denn die Jungs da alle am Rumheulen? Nur blonde dünne Jungs in den Charts. 'Ich bin doch keine Maschine.' Oder Schweighöfer mit 'Ich will lachen, weinen, tanzen.'" Die Gefühlsduselei im deutschen Pop hat Comedian Carolin Kebekus schon vor einem Vierteljahr aufs Korn genommen - Satiriker Jan Böhmermann hat jetzt noch einen draufgesetzt. "Seit Jahren wird versucht, das Revival des Schlagers unter falscher Flagge durchzuführen. Gefühle abklappern, Tiefe vorgaukeln, Trost spenden, Millionen erreichen und verdienen und dabei immer schön unpolitisch bleiben."

Schimpansen schreiben Songtext

Böhmermanns Kritik: Es gebe in den deutschen Charts nur noch weichgespülte Popsongs ohne Botschaft, in leichter Sprache. Von Max Giesinger, Matthias Schweighöfer oder Tim Bendzko zum Beispiel. Eigentlich ist es ganz egal von wem - die Texte seien belanglos, jeder könne sie schreiben. Und Böhmermann hat genau das gemacht: "Wir haben einen Songtext schreiben lassen von echten Schimpansen aus dem Gelsenkirchener Zoo. Ist wirklich wahr. Aus Tweets von Bibi, Sami Slimani, Werbeslogans, Texten aktueller Popsongs und Kalendersprüchen." Dazu bot Böhmermanns Team den Affen Früchte und Gemüse an - jede Frucht, jedes Gemüse stand für eine Textzeile, und die Reihenfolge, in der sich die Affen bedienten, erzeugte dann den Text.

Auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts

Floskeln und Phrasen wie "Alle Wege führen nach Rom" oder "Was man nicht im Kopf hat, das hat man in den Beinen" sind in Böhmermanns Song "Menschen Leben Tanzen Welt" genauso enthalten wie bekannte Werbeslogans. Dazu gibt es ein Musikvideo mit Hochglanzbildern. Von Sonnenuntergängen, schönen Menschen in sonnendurchfluteten Wohnungen und lachenden Familien, die durch Felder spazieren und tanzen. Die Ähnlichkeit mit Werbespots ist nicht zu übersehen. Kurze Zeit später landete das Lied auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts.

Das Problem mit deutscher Musik

Aber stimmt die Kritik von Böhmermann wirklich? Sind die Texte heutzutage flacher, banaler als beispielsweise in den Neunzigern mit Grönemeyer oder Müller-Westernhagen? "Nein, Popmusik gibt es seit 100 Jahren, selbst in der Swingmusik ging es hauptsächlich um Liebe. Das ist immer das Problem mit deutscher Musik, dass die Leute alles verstehen. Englische Popmusik ist natürlich auch ganz flach, meistens geht es um Liebe" - sagt zumindest Christian Wohlrab, Musikredakteur beim jungen Radioprogramm N-JOY vom NDR.

Offensichtliche Produktwerbung in Musikvideos

Aber Jan Böhmermann greift ein weiteres Problem auf: "Schleichwerbung in deutschen Musikvideos. Was glauben Sie, meine Damen und Herren, gehört in ein Musikvideo? Richtig, ein Mixer und ein Staubsauger von AEG." So gesehen in einem Video der Band Glasperlenspiel. Bei Frida Gold ist es ein Mercedes, der sehr prominent durchs Bild fährt. Dazu sagt Musik-Experte Christian Wohlrab: "Die Leute wollen natürlich was dazuverdienen auf YouTube, deswegen setzen einige Acts 'Product Placement' ein. Und es kommt sehr wenig zurück durch Streaming, die Download-Verkäufe sind eingebrochen, da braucht man natürlich ein zweites Standbein."

Biomusik aus industrieller Käfighaltung

Die Welt erscheint heutzutage aufgrund medialen Dauerfeuers komplexer. Krieg, Terror, Verzweiflung - die Pop-Texte setzen dagegen weiterhin auf eine unpolitische Wohlfühl-Atmosphäre. Weichgespült, oberflächlich, sagt Böhmermann, wobei "wir trotzdem das Gefühl haben, wenn wir die Musik hören, tun wir was ganz Gutes, für uns, für die Welt. Biomusik aus industrieller Käfighaltung."

Rückzug ins Private

Professor Stephan Grünewald ist Psychologe an einem Kölner Marktforschungsinstitut und beobachtet einen Rückzug der Jugendlichen ins Private: "Die heutigen Jugendlichen haben den Eindruck, sie leben in einer zerrissenen und brüchigen Welt und dadurch entsteht der Eindruck: Wir wollen Verlässlichkeit. Die Familie wird idealisiert als ein Bollwerk der Stabilität. Wenn man Jugendliche nach ihrer Zukunftsvorstellung befragt, kommt fast immer die Antwort: Ein treuer Partner, Kinder, eine Eigentumswohnung oder ein kleines Haus mit Garten." Den Song "Haus am See" von Peter Fox aus dem Jahr 2008 sieht er als heimliche Hymne der jungen Generation. Musikredakteur Christian Wohlrab nimmt es locker: "Naja, da geht's natürlich um einen schönen Lebensabend. Das wünschen wir uns doch alle. Das darf man auch aussprechen." Ganz im Sinne des Liedtextes: "Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten."

