Stand: 14.02.2017 00:01 Uhr

Peinliche Geschenke: Fauxpas zum Valentinstag

Zum Valentinstag heute wollen sich viele Menschen ihren Partner von der romatischen Schokoladenseite zeigen. Mit Blumen und kleinen Geschenken versuchen sie ihr Herzblatt zu betören. Doch so manches Geschenk - gerade wenn es noch schnell an der Tankstelle gekauft wird - lässt den Partner alles andere als im siebten Himmel schweben. Kitschige Plüschherzen, allerliebste Kuschelhasen oder schreiend bunte und halbwelke Blumen von der Tanke - das will doch niemand zum Valentinstag haben. Wir warnen Sie vor den schlimmsten Fehlgriffen.

