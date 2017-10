Stand: 25.10.2017 17:15 Uhr

Nominierte für Hamburger Hans stehen fest

Kettcar, Fünf Sterne Deluxe und die Hip-Hop-Band 187 Strassenbande gehören zu den großen Anwärtern auf den Hamburger Musikpreis Hans. Die drei Bands gehen in vier Kategorien ins Rennen um die Auszeichnung, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. In insgesamt sieben Kategorien werden die Preise am 21. November in der Markthalle verliehen, in jedem Bereich gibt es vier Nominierte.

Album des Jahres gesucht

Mit jeweils zwei Nominierungen treten der Musiker Andreas Dorau, die aus den USA stammende Wahl-Hamburgerin Sophia Kennedy und der Rapper Kalim an. Um das Album des Jahres etwa konkurrieren 187 Strassenbande ("Sampler 4"), Dorau ("Die Liebe und der Ärger der Anderen"), Kalim ("Thronfolger") und Kennedy ("Sophia Kennedy").

Eine Chance auf den Titel als bester Song des Jahres - "der das Jahr überdauert und die Grenzen der Stadt überschreitet", wie die Veranstalter mitteilten - haben "Millionär" von 187 Strassenbande, "Bist Du Down?" von Ace Tee feat. Kwam.e, "Moin Bumm Tschack" von Fünf Sterne Deluxe und "Sommer '89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)" von Kettcar.

Hans wird seit 2009 vergeben

Der Hans wird seit 2009 vergeben. Veranstalter ist die Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft. Ziel des Netzwerks von mehr als 100 Hamburger Musikunternehmen ist nach eigenen Angaben die Förderung und Mitgestaltung der Musikmetropole Hamburg.

