Neues Kieler Tatort-Duo dreht in "Geistervilla"

von Julian Marxen

Entspannt sitzt Almila Bagriacik auf einer Bank, isst einen Obstsalat. Eine kleine Erfrischung zwischendurch. Es ist Drehpause. Dann geht die 27 Jahre alte Schauspielerin auf ein großes Anwesen zu. Rote Klinkersteine, unzählige weiße Fensterrahmen, eingewachsener Garten. Die Villa in dem kleinen Ort Niendorf-Stecknitz im Lauenburgischen ist der Hauptschauplatz für den Kieler Tatort "Borowski und das Haus der Geister". Ein besonderer Ort für Almila Bagriacik, schließlich ist es für sie der erste Tatort, in dem sie als Ermittlerin Mila Sahin vor die Kamera tritt.

Kieler Tatort: Wer ist die Neue neben Borowski? Schleswig-Holstein Magazin - 20.07.2017 19:30 Uhr Bei den Dreharbeiten zum neuen Kieler Tatort "Borowski und das Haus der Geister" spielt die 27-jährige Almila Bagriacik zum ersten Mal an der Seite von Axel Milberg.







Auf einer Wellenlänge

Axel Milberg hingegen darf als "alter Hase" bezeichnet werden. Seit 2003 spielt er nun schon den zuweilen mürrischen Kommissar Klaus Borowski. Doch beide scheinen sich am Set gut zu ergänzen und zu mögen: "Kommissarin mit Axel Milberg an meiner Seite - schöner hätte es nicht laufen können", betont Bagriacik. Und Milberg gibt das Kompliment umgehend zurück: "Spontan würde ich sagen: Schöner hätte es nicht laufen können" Die 27-Jährige hatte Milberg, wie er selbst sagt, bereits im Casting überzeugt. Die junge Schauspielerin mit den braunen Haaren, großen Augen und einem charmanten Lächeln tritt in die Fußstapfen von Sibel Kekilli, die nach sieben Jahren aus dem Tatort ausgestiegen war.

"Wunderschön hier"

So richtig realisiert habe sie es aber noch nicht, dass sie jetzt Tatort-Kommissarin sei. "Ich weiß noch gar nicht so richtig, was es bedeutet, woran ich gerade arbeite", gesteht Bagriacik. Die 27-Jährige ist in der Türkei geboren, in Berlin aufgewachsen und wurde durch Zufall von einem Fotografen entdeckt. Danach folgten Rollen in unterschiedlichen Fernsehproduktionen, darunter auffallend viele Krimis. Jetzt also Ermittlerin im Kieler Tatort. Sie freue sich auch darauf, Schleswig-Holstein näher kennenzulernen. "Vor den Dreharbeiten", erzählt Bagriacik, "hatten Freunde nicht viel Positives über Kiel berichtet. Aber ich finde es einfach wunderschön hier, vor allem mit der Förde und der Ostsee."

Niendorfer Anwesen wird zum "Haus der Geister"

Doch so schön das nördlichste Bundesland in den Augen der Berliner Schauspielerin auch sein mag, in ihrem ersten Fall wird es düster. Vor allem in der Niendorfer Villa. Auf der Veranda des Anwesens steht Regisseur Elmar Fischer. Er schaut die Steintreppe hinunter auf den großen Garten. "Die Besitzerin hat gesagt, hier würde es spuken", berichtet Fischer. Ob's stimmt? Im Film jedenfalls macht Borowski Bekanntschaft mit dem ominösen Herrenhaus, weil er dort eines seiner Patenkinder besuchen möchte. Doch vor Ort wird er schnell daran erinnert, warum er vor Jahren jeden Kontakt zu der Familie abgebrochen hatte.

Bagriacik möchte Zuschauer überraschen

Damals verschwand plötzlich die Mutter. Borowski verdächtigte ihren Mann. Es fehlten Beweise. Jetzt holt den Kommissar die Vergangenheit ein: In dem Niendorfer Anwesen kommt es zum Psychoduell zwischen Borowski und dem möglichen Täter. Gar nicht so einfach für die neue Ermittlerin Mila Sahin, hierbei einen kühlen Kopf zu bewahren. Wie sie den Fall meistert - ob kühl oder energisch - dazu möchte die Schauspielerin selbst nichts sagen. "Ich möchte die Zuschauer überraschen und dass sie sagen, 'wow, damit hätte ich gar nicht gerechnet!'" Und da war es wieder, dieses charmante Lächeln der Almila Bagraicik, bevor sie für die Dreharbeiten wieder in der Villa verschwindet. Im kommenden Jahr wird die 27-Jährige dann für alle Krimi-Fans in der ARD zu sehen sein.

