Stand: 28.09.2017 00:01 Uhr

Bingo! - Die Umweltlotterie feiert 20. Geburtstag

Einer der beliebtesten Dauerbrenner im NDR Fernsehen feiert seinen 20. Geburtstag: Am 28. September 1997 fiel der Startschuss für Bingo! - Die Umweltlotterie. Lotto Niedersachsen hob die Lotterie aus der Taufe, der NDR startete die dazu gehörige Sendung sonntags von 17 bis 18 Uhr. Die Kombination aus Bingo-Spiel, Unterhaltung und Umweltinformationen macht seit Beginn den Erfolg der Show aus.

20 Jahre Bingo! mit Michael Thürnau 25.09.2017 10:30 Uhr Vor 20 Jahren stand NDR Moderator und "Bingo-Bär" Michael Thürnau zum ersten Mal vor einer Fernsehkamera. Wir zeigen Ihnen Eindrücke aus der allerersten Folge von Bingo!







Seit 20 Jahren jeden Sonntag live vor der Kamera

Von Anfang an dabei ist NDR Kult-Moderator Michael Thürnau, Spitzname "Bingo!-Bär", der seit 20 Jahren allsonntäglich - mit Ausnahme eines einmaligen, krankheitsbedingten Fehlens - live vor der Kamera steht und Mitspieler der Umweltlotterie mit attraktiven Gewinnen überrascht. Seit 2016 moderiert Jule Gölsdorf an seiner Seite.

Spezialsendung zum Jubiläum

Zum Jubiläum zeigt das NDR Fernsehen am Sonntag, 1. Oktober, eine um 45 Minuten verlängerte Ausgabe. Michael Thürnau und Jule Gölsdorf begrüßen illustre Gäste und Gratulanten, darunter die Schlagerstars Stefan Mross und Semino Rossi. Neben der Bekanntgabe der regulären Bingo! Gewinnzahlen locken zusätzliche Gewinnmöglichkeiten von Geld- und Sachpreisen. Außerdem stellt die Geburtstagssendung eine Vielzahl nachhaltiger Umweltprojekte vor, die im Laufe der Jahre von Bingo! gefördert wurden.

Gewinnen für die gute Sache

20 Jahre Bingo! heißt: Rund 150 Millionen Euro wurden für mehr als 13.000 Umweltprojekte im Norden eingespielt. Die Bingo!-Loskäufer halfen der guten Sache, und viele von ihnen profitierten ganz unmittelbar von der Lotterie: Rund 400 Millionen Euro an Gewinnen wurden ausgeschüttet und bisher 34 Menschen zu Millionären gemacht. Mehr als 12.000 Anrufer spielten live in über 1.000 Sendungen per Telefon mit, rund 15.000 Reisen und Sachpreise wurden verlost.

Heute kann man in sieben Bundesländern und auch online Bingo! spielen. Die Lose werden inzwischen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie in Bremen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz verkauft. Produziert wird Bingo! von der TV Plus GmbH im TVN-Studio in Hannover.

