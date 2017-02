Stand: 04.02.2017 06:45 Uhr

NDR Fernsehen: Ein Abend für Manfred Krug

Manfred Krug wäre am 8. Februar 80 Jahre alt geworden. Das NDR Fernsehen erinnert aus diesem Anlass an drei Abenden an den Schauspieler, Sänger und Autor. Neben zwei Folgen Tatort mit den Hamburger Kult-Ermittlern Stoever und Brockmöller (Manfred Krug und Charles Brauer) stehen zwei Folgen von Liebling Kreuzberg sowie die Filme "Spur der Steine" und "Feuer unter Deck" auf dem Programm, zwei von Krugs DDR-Produktionen. Krug verstarb im Oktober 2016 im Alter von 79 Jahren.

Dieses Thema im Programm: 04.02.2016 | 20:15 Uhr