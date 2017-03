Stand: 15.03.2017 11:43 Uhr

Musikpreis "Krach + Getöse" sucht Talente

Bis zum 20. April 2017 können Musikerinnen und Musiker sowie Bands aus Hamburg und Umgebung sich beim Hamburger Musikpreis "Krach + Getöse" bewerben. Als Preis ausgelobt ist auch im neunten Jahr der Preisverleihung ein Geldbetrag in Höhe von 1.200 Euro sowie ein Jahr Unterstützung und Förderung. Die Jury besteht aus sieben Profis der Musikbranche: Neben H.P. Baxxter, dem Gründer und "Shouter" der Band Scooter, und der Band Schnipo Schranke sind dabei Derya Yildirim, Farhot, Kat Frankie, Michelle Leonard und Nils Wülker. Die Preisverleihung erfolgt am 16. Mai ab 12 Uhr im "Häkken" am Spielbudenplatz in Hamburg.

Booking-Slots auf Festivals

Für die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger stehen Booking-Slots unter anderem beim c/o Pop, Dockville Festival, Kampnagel Sommerfest, Lunatic Festival, Reeperbahn Festival, Wutzrock, Spot Festival auf dem Programm. Außerdem werden die Gewinner mit Coachings, Workshops und Studioaufnahmen gefördert.

