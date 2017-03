Stand: 16.03.2017 10:00 Uhr

Metallica live in Hamburg

Metallica kommen nach Europa! Ihre "WorldWired Tour" führt die US-Band zurück auf den alten Kontinent und damit auch nach Deutschland. Am 29. März 2018 präsentiert NDR 2 in Hamburg die einzige Show im Norden.

Seit 1981 hat sich legendäre Band um Schlagzeuger Lars Ulrich und Frontmann James Hetfield zu einer der einflussreichsten und kommerziell erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten entwickelt. Mehr als 110 Millionen verkaufte Alben weltweit und Auftritte vor Millionen Fans auf allen Kontinenten sprechen für sich. Die Alben der Thrash-Metal-Miterfinder wurden gleich mehrmals mit Platin gekrönt. Das "schwarze Album" von 1991 beispielsweise gilt mit einer Auflage von fast 17 Millionen allein in den USA als das meistverkaufte Album in der Geschichte des Verkaufstrackingsystems Soundscan.

Rekordverdächtige Rock-Ikonen

Metallica sind vielfach ausgezeichnet und geehrt worden, darunter mit neun Grammys, zwei American Music Awards und mehreren MTV Video Music Awards. 2009 wurden sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Im Dezember 2013 schrieben sie ein besonderes Kapitel Musikgeschichte, als sie ein einzigartiges Konzert in der Antarktis gaben. Damit waren sie die erste Band, die innerhalb eines Jahres auf allen sieben Kontinenten auftrat. Dem Guinness-Buch der Rekorde war das einen Eintrag wert.

Auf ihrer Europa-Tour machen die Rocker acht Mal in Deutschland Station. Nach einem Vorgeschmack im Herbst in Köln dreht die Band im Frühjahr 2018 in Mannheim, Stuttgart, München, Leipzig und Hamburg richtig auf. Zusatzkonzerte wird es nicht geben.

Metallica live in Hamburg Die legendäre US-Thrash-Metal-Band setzen ihre "WorldWired Tour" mit acht Indoor-Shows in Deutschland fort. Im Frühjahr 2018 präsentiert NDR 2 das einzige Konzert im Norden.

