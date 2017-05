Stand: 11.05.2017 17:02 Uhr

Mary Poppins fliegt in den Hamburger Hafen

Sie öffnet ihren Schirm, der Wind weht und dann tönt es "supercalifragilisticexpialigetisch" - auch bald durch das Theater an der Elbe im Hamburger Hafen. Im Frühjahr 2018 soll das Musical "Mary Poppins" den "Tanz der Vampire" ablösen. Das teilte Stage Entertainment am Donnerstag mit. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit 'Mary Poppins' ein international erfolgreiches Musical in Hamburg präsentieren können, das durch seine weltbekannten Melodien und seiner generationenübergreifenden Geschichte das Publikum von jung bis alt bezaubert", freute sich der Pressesprecher von Stage Entertainment, Christof Schmid. Nach Angaben des Unternehmens haben bereits mehr als zwölf Millionen Menschen weltweit das singende Kindermädchen gesehen.

Kindermädchen löst Vampire ab

Derzeit wird im Theater an der Elbe noch "Ich war noch niemals in New York" mit den größten Hits von Udo Jürgens gezeigt. Die blutsaugenden Vampire werden ab September insgesamt fünf Monate lang in Hamburg tanzen. Danach soll nun "Mary Poppins" folgen. In Stuttgart hatte das Musical 2016 Deutschland-Premiere gefeiert.

Das Theater an der Elbe, in dem Poppins bald singen soll, war mit dem deutschen Musical "Das Wunder von Bern" eingeweiht worden. In diesem Jahr werden zudem "Billy Elliot" und "Kinky Boots" neu in Hamburg starten.

Musical "Tanz der Vampire" kehrt zurück Hamburg Journal - 07.03.2017 19:30 Uhr Das derzeitige Udo-Jürgens-Musical läuft im Theater an der Elbe nur noch bis September, danach kommt Roman Polanskis "Tanz der Vampire" erneut für fünf Monate nach Hamburg.







2 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vom Buch zum Film zum Musical

Die Bücher über das Kindermädchen Marry Poppins von P. L. Travers wurden 1964 von Disney verfilmt. 2004 hatte das Musical auf Grundlage des Disney-Films Premiere in London. Die Geschichte spielt in der Familie Banks in London. Die Kinder Michael und Jane wünschen sich eine "perfekte Nanny", woraufhin Mary Poppins eingeflogen kommt. Die neue Kinderfrau hat etwas magisches an sich, sodass Michael und Jane immer wieder neue verzaubernde Abenteuer erleben.

Von Märchen und Königen - Musicals in Hamburg

















Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.03.2017 | 19:30 Uhr