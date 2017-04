Stand: 01.04.2017 00:01 Uhr

Ina Müller live auf "Juhu"-Tour in Hamburg

Singen und Sabbeln: Ina Müller ist zurück! Mit einer großen Band stellt sie an zwei Terminen in Hamburg ihr neues Album "Ich bin die" vor, das wieder gemeinsam mit Liedermacher Frank Ramond und ihrem Lebensgefährten Johannes Oerding entstanden ist. Natürlich erzählt die Sängerin darin wieder Geschichten aus ihrem bewegten Leben und verfolgt ihre Lieblingsthemen weiter: das Älterwerden, die Kinderfrage und die Kindheit auf dem Dorf.

Frauenpower mit plattdeutschem Charme



































Mal Chanson, mal Pop, mal Country

Album-Check mit Audio "Ich bin die": Ina Müller singt über ihr Leben Sie schmettert Lieder lauthals mit und trinkt gerne mal ein Bierchen: Ina Müller. Darum geht es auf ihrem neuen Album "Ich bin die". Und außerdem über die Liebe und das Glück. mehr

Am 28. Oktober 2016 erschien Inas sechstes Album mit dem Titel "Ich bin die" - darauf enthalten sind dreizehn frische Lieblingslieder für, wie sie selbst sagt, "große Mädchen... und Jungs". Herausgekommen sind bei dem kreativen Prozess 13 Lieder, mal Chanson, mal Pop, mal Country, von nachdenklich über rockig bis poppig. Es geht um Themen, die Menschen in ihrem Alter bewegen, Beziehungen und Trennungen sowie das Älterwerden. In "Kammerblues" singt sie beispielsweise vom Festhalten der Liebe und dem Wunsch nach ein bisschen Glück. Eine Premiere für Ina Müller ist der Song "Sowas wie Glück": "Zum ersten Mal habe ich ein ungebrochenes, reines Liebeslied auf dem Album. Also keine Trennung, kein Betrug, sondern Eins zu Eins ein Liebeslied." Das Duett singt sie mit ihrem Kollegen Jan-Philipp Kelber. "Es musste mir also wieder jemand dabei helfen. Ich mag dieses Lied extrem gerne", so Ina Müller. Und so selbstbewusst die Hamburgerin häufig auftritt, macht auch sie deutlich: "Ich bin die" - aber ohne die anderen eben nichts.

NDR 90,3 spielt am Sonnabend von 22 bis 0 Uhr Ina Müllers bekannteste Songs und widmet sich dem Leben der Sängerin.

Porträt Ina Müller: Große Klappe und viel dahinter Kultblondine aus Niedersachsen: Statt reserviert, spröde und kühl, wie man es den Norddeutschen gerne nachsagt, hat die Frohnatur Ina Müller sich mit "Singen und Sabbeln" durchgesetzt. mehr

Ina Müller live auf "Juhu"-Tour in Hamburg Ina Müller stellt heute in Hamburg live ihr neues Album "Ich bin die" vor. Mal Chanson, mal Pop, mal Country - und dazu gibt's die typischen Ansagen der norddeutschen Deern. Besonderheit: Zusatzkonzert am 9. Dezember 2017 um 20 Uhr Hinweis: Das Konzert am 1. April ist ausverkauft

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 01.04.2017 | 11:20 Uhr