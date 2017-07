Stand: 14.07.2017 07:16 Uhr

Hunderttausende zu Schlagermove erwartet

Was für ein Gegensatz: Nur eine Woche nach dem G20-Gipfel beginnt in Hamburg der Schlagermove. Bis zu 500.000 schrill gekleidete Fans werden erwartet. Weil der Triathlon ebenfalls am Wochenende stattfindet, müssen sich die Hamburger auf viele Straßensperrungen einstellen. Wer am Wochenende in der Hamburger Innenstadt unterwegs ist, sollte das Auto besser stehen lassen.

45 Musik-Trucks

Für die Parade am Sonnabendnachmittag kündigte der Veranstalter altehrwürdige Schlager-Stars an: Urgesteine wie Bata Illic und Christian Anders sorgen mit alten Gassenhauern auf den insgesamt 45 rollenden Musik-Trucks für Stimmung. Auch Szene-Stars wie die Gruppe Wind, Willi Herren und Peter Sebastian sind mit dabei.

Unter dem Motto "Du kannst nicht immer 17 sein" sind Jung und Junggebliebene laut Veranstalter zum Mitfeiern eingeladen. Nach der WarmUp-Party am Freitagabend beziehen die bunt geschmückten Schlager-Wagen am Sonnabendmittag Stellung auf dem Heiligengeistfeld. Von dort aus bewegt sich die schrille Karawane um 15 Uhr zu den Landungsbrücken, weiter zum Fischmarkt und hoch auf die Reeperbahn.

Karte: Der Streckenverlauf beim Schlagermove

Ende in der Nacht zu Sonntag

Zur 21. Ausgabe der Straßenparty erwartet Sprecher Axel Annink zwischen 300.000 und 500.000 Besucher - je nach Wetter. Vergangenes Jahr feierten sich Annink zufolge 370.000 Schlagerfans durch St. Pauli. Die zweitägige Veranstaltung endet in der Nacht zu Sonntag bei der sogenannten Aftermove-Party. In den vergangenen Jahren verlief das Spektakel laut Polizei friedlich.

