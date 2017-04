Stand: 06.04.2017 06:26 Uhr

Hamburg Burlesque Festival startet heute

Einen "dekadenten und freiheitsliebenden Charakter" unterstellen die Macher des Berlin Burlesque Festival der Stadt Hamburg. Aus diesem Grund haben Burlesque-Ikone Marlene von Steenvag und die "20er-Jahre-Event-Expertin" Else Edelstahl eben jenes Festival, das sie seit 2013 ausrichten, in die Hansestadt geholt. Erstmals findet von heute bis zum 9. April 2017 das Hamburg Burlesque Festival statt. Laut Veranstalter zeigen die besten internationalen, nationalen und lokalen Künstler, Akrobaten und Performer unterschiedliche Spielarten der Burlesque-Kunst. Den Anfang macht heute eine Party in der Prinzenbar unter dem Motto "The Opium Den". Am Freitag und Sonnabend geht's weiter im Uebel & Gefährlich.

Tänzerinnen beim Hamburg Burlesque Festival













Burlesque zwischen modern und klassisch

Nach der Eröffnungsparty in der Prinzenbar wird am Freitag mit Boylesque, Feuerkunst, Akrobatik und skurrilen Showeinlagen der so genannte "Neo-Burlesque" mit dem Titel "The Dark Circus" präsentiert. Am Sonnabend steht klassisches Burlesque mit Federfächern, Tanz und Swarovskisteinen besetzten Korsetts auf dem Programm, das unter dem Namen "The Grand Palace" läuft. Auf dem Festival gibt es außerdem Stände mit Büchern, Burlesque-Interieur und Accessoires. "Bauchladenmädchen" versorgen die Gäste mit Gaumenfreuden und für die musikalische Untermalung auf der Aftershowparty bis in die frühen Morgenstunden gibt es eine Live-Band und einen DJ. Einen Blick hinter die Kulissen kann der Gast beim "Farewell-Brunch" im Pauline erhaschen - hier zeigen sich die Künstler ohne Make-up und Kostüm.

Boutique Bizarre - Reeperbahn 35, 20359 Hamburg

Café Pauline - Neuer Pferdemarkt 3, 20359 Hamburg

Recession By Marla - Glashüttenstr. 8, 20357 Hamburg

St. Pauli Museum - Davidstr. 17, 20359 Hamburg Hinweis: Für Sonnabend gibt es keine Tickets mehr. In meinen Kalender eintragen

