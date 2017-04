Stand: 09.04.2017 23:54 Uhr

Gianna Nannini: Konzert wie ein Best-of-Album von Daniel Sprenger

Sie ist keine Frau der großen Reden, so viel ist klar nach diesem Auftritt. Gianna Nannini hat am Sonntagabend im Rahmen ihrer "Hitstory"-Tour in Hamburg gastiert - und anders als die meisten Musiker kaum persönliche Worte ans Publikum gerichtet und nichts zur Geschichte ihrer Songs gesagt. Sie hat die Hits aus ihrer 40-jährigen Bühnenkarriere einfach nur gespielt. Einen nach dem anderen. So war das Konzert im Mehr!Theater wie ein Best-of-Album mit Eintritt. Der sich aber durchaus gelohnt hat. Denn dieses auf die Bühne gebrachte Album war eine Langspielplatte.

Auf Streicherklänge zu Beginn folgt Rock

Nannini beginnt mit großem Besteck: Ein Streicher-Sextett lässt die ersten Töne des Abends erklingen, barock sind diese und anmutig. Auf Geigen, Cello und Bratsche folgt sogleich Rockiges von der fünfköpfigen Band. Der erste Song ist "America", irgendwie logisch bei einer Best-of-Tournee: Denn mit ihrem Album "California", auf dem auch der Einstiegssong erschien, begann 1980 ihre Karriere. Unmittelbar nach den ersten Rockklängen stürmen Menschen in der eigentlich komplett bestuhlten ehemaligen Großmarkthalle nach vorne und tanzen vor der Bühne.

Gleich zum Auftakt bietet ihnen die 62-Jährige einen Querschnitt ihres künstlerischen Schaffens über die Jahrzehnte. Denn es folgen "Avventuriera" vom Erfolgsalbum "Profumo" und "Maledetto ciao", ein relativ neuer Titel von 2009. Die Kinder Europas - "Ragazzo dell'Europa" - besingt Nannini seit 1982, so auch an diesem Abend.

Nannini steht nie still

Zu all dem tanzt sie über die Bühne wie ein Derwisch, tritt mehrmals den Mikroständer um, hüpft hin und her und springt auf das Podest zu den Streichern. Immer wieder ballt sie die Hand zur Faust und schlägt sie auf die Brust. Ein Dank an die Fans - ohne Worte. Die ersten Sätze ohne Gesang verliert sie nach tosendem Jubel zum Ende des neunten Lieds "I maschi". Sie lauten schlicht: "Jetzt bin ich zufrieden."

Es folgt - nachdem sie sich umgezogen hat und nun eine Art Zirkusdirektor-Jacke trägt - Nanninis Version des Italien-Klassikers "Volare" und natürlich "Bello e impossibile". Bei ihrem wohl größten Hit in Deutschland überlässt sie weite Teile des Gesangs ihren beiden Backgroundsängerinnen - und dem Publikum, das sich hier recht textsicher zeigt.

Mit "Meravigliosa creatura" und "Sei Nell'anima" geht die Show beziehungsweise die auf die Bühne gebrachte Best-of-CD zu Ende. Doch natürlich gibt es noch Bonus-Tracks: Für die Zugabe zieht sich Nannini ein weiteres Mal um, diesmal erscheint sie in pinkfarbener Hose und glitzerndem Jackett. Sie singt das gefühlvolle "Notti senza cuore" nur vom Klavier begleitet.

Konzert mit 115 Minuten Laufzeit - im wahrsten Sinne

Die Nacht ist in Hamburg alles andere als herzlos, das wird zum wirklichen Abschluss klar: Die Fußball-WM-Hymne von 1990, "Un Estate Italiana", bringt den temperamentvollen italienischen Sommer an diesem lauschigen Frühlingsabend in die Hansestadt. Nannini greift sich aus der Menge vor der Bühne eine aufblasbare Gitarre, hängt sie sich um und imitiert die harte E-Gitarren-Spielerin.

Nach 115 Minuten Laufzeit endet das Konzert. Wobei Laufzeit hier doppeldeutig verstanden werden darf, denn Nannini hat im Prinzip die ganze Zeit auf der Bühne mit Laufen verbracht. Erst am Ende wird sie langsamer, genießt den Applaus, schlägt sich noch ein paar Mal mit der Faust auf die Brust und geht dann leichten und langsamen Schrittes von der Bühne.

