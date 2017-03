Stand: 03.03.2017 14:03 Uhr

Gewinnen Sie eine Statistenrolle im Großstadtrevier!

Vor 30 Jahren begann mit "Mensch, der Bulle ist 'ne Frau", der ersten Folge Großstadtrevier, ein Stück TV-Geschichte. Seitdem flimmerte die Krimi-Serie aus Hamburg in 390 Folgen über den Bildschirm. In dieser Zeit gab es 30 Hauptdarsteller, unzählige Episodenrollen und noch viel mehr Komparsen. Zum Jubiläum haben Sie die Chance zum großen Auftritt im Großstadtrevier, denn wir verlosen eine Statistenrolle in der 31. Staffel, die bis Ende des Jahres gedreht wird.

Wir suchen ein Lösungswort mit 13 Buchstaben

Woche für Woche schalten wir hier vom 6. März bis 29. Mai jeden Montag (ausgenommen ist der 17. April und der 1. Mai) mit jeder neuen Folge im Ersten ein weiteres Foto in unserer Bildergalerie frei. Auf jedem der insgesamt 13 Bilder ist jeweils ein Buchstabe versteckt. Alle 13 Buchstaben zusammen ergeben, in die richtige Reihenfolge gebracht, ein Lösungswort. Schicken Sie uns Ihre Lösung über das unten stehende Formular. Alle richtigen Einsendungen nehmen an der Verlosung teil. Einsendeschluss ist der 4. Juni 2017, 24 Uhr.

Alle wichtigen Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Finden Sie die Buchstaben!





Dieses Thema im Programm: Das Erste | Großstadtrevier | 06.03.2017 | 18:50 Uhr

