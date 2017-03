Stand: 04.03.2017 00:01 Uhr

Goldene Kamera: Stars feiern sich und ihre Werke

Mit großem Staraufgebot soll heute in Hamburg die 52. Ausgabe der Goldenen Kamera gefeiert werden. In fünf Kategorien gehen jeweils drei Schauspieler beziehungsweise Filme, Serien und Shows in den Wettstreit um die Trophäen. In diesem Jahr moderiert erstmals Steven Gätjen die Veranstaltung.

Kleines Who's who der 52. Goldenen Kamera



























Nominierte, Preisträger und Jury

In der Kategorie "Beste(r) deutsche(r) Miniserie/Mehrteiler" gehen "Ku'damm 56" (ZDF), "Morgen hör ich auf" (ZDF) und "Mörderisches Tal - Pregau" (Das Erste) ins Rennen. Als "Bester deutscher Fernsehfilm" sind vorgeschlagen "Auf kurze Distanz" (Das Erste), "Ein Teil von uns" (Das Erste) und "Zielfahnder: Flucht in die Karpaten" (Das Erste). Um den Preis als "Bester deutscher Schauspieler" konkurrieren Tobias Moretti ("Im Namen des Sohnes"), Tom Schilling ("Auf kurze Distanz") und Wotan Wilke Möhring ("Winnetou - der Mythos lebt"). "Beste deutsche Schauspielerin" wird entweder Jutta Hoffmann ("Ein Teil von uns"), Claudia Michelsen ("Aus der Haut", "Ku'Damm 56") oder Lisa Wagner ("Letzte Ausfahrt Gera") werden. Die Publikumswahl in der Rubrik "Beliebteste Satire-Show" bestreiten "Die Anstalt" (ZDF), die "heute-show" (ZDF) und das "Neo Magazin Royale" (ZDFneo/ZDF).

Video 04:05 min Hamburg Damals: 60 Jahre Goldene Kamera Hamburg Journal Am 25. Januar 1966 wurde erstmals die Goldene Kamera verliehen. Zu den Preisträgerinnen der ersten Stunde zählte Inge Meysel. Ein Rückblick auf glanzvolle Abende. Video (04:05 min)

Im Vorfeld einen Preis abräumen konnte der britische Musiker Ed Sheeran, er wurde in der Kategorie "Beste Musik International" ausgezeichnet. Seine Trophäe will er persönlich in Empfang nehmen. Das gilt auch für Nicole Kidman und Colin Farrell, die den Preis als "Beste Schauspielerin International" beziehungsweise "Bester Schauspieler International" erhalten. Dieter Thomas Heck zählt ebenfalls schon zu den Gewinnern: Der 79-jährige Flensburger wird in der Kategorie "Lebenswerk National" geehrt. Je eine Goldene Kamera in der Rubrik "Beste Information" geht an Caren Miosga (Tagesthemen), Marietta Slomka (heute-journal) und Peter Kloeppel (RTL Aktuell). Bereits am 18. Februar wurden die neu eingeführten "Digital Awards" der Goldenen Kamera verliehen, dort erhielt unter anderem der YouTuber Freshtorge einen Preis in der Kategorie "#Comedy".

Die Jury setzt sich aus dem Chefredakteur und Mitgliedern der "Hörzu"-Redaktion sowie weiteren Vertretern aus der Film- und Fernsehbranche zusammen. Zu diesen gehören in diesem Jahr die Schauspieler Heike Makatsch und Wotan Wilke Möhring, Moderator Johannes B. Kerner, Comedienne Carolin Kebekus und Regisseur und Drehbuchautor Friedemann Fromm.

Von Hamburg nach Berlin und zurück

Die Goldene Kamera wird seit 1966 von der Fernsehzeitschrift "Hörzu", die zur Funke Mediengruppe gehört, vergeben. 1966 war die Goldene Kamera zum ersten Mal in Hamburg verliehen worden, zum vorerst letzten Mal 1975. Bis auf die Verleihung in Dortmund im Jahr 1976 fanden daraufhin alle weiteren Verleihungen in Berlin statt - bis die Goldene Kamera 2015 nach Hamburg zurückkehrte.

