Fury in the Slaughterhouse feiern 30 Jahre

30 Jahre ist es her, dass sechs junge Musiker sich in den Kellerräumen des Jugendzentrums Glockssee in Hannover trafen, gemeinsam jammten und erste Songs aufnahmen. Damals entstand auch der schräge Bandname Fury in the Slaughterhouse. Die Band um die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder gehörte in den 90er-Jahren zu den erfolgreichsten Bands Deutschlands. Knapp zehn Jahre nach ihrer Trennung wollen es die Musiker noch einmal wissen - und proben gemeinsam an dem Ort, an dem alles angefangen hat.

Sechs neue Songs

Zum 30-jährigen Bandjubiläum haben sich die Jungs einiges einfallen lassen. Es gibt eine CD-Box, die den Titel "30" trägt und auch sechs neue Songs beinhaltet. Und die Furys gehen in diesem Jahr auch auf Tour. Insgesamt stehen 17 Konzerte in ganz Deutschland an. Natürlich darf ihre Heimatstadt Hannover da nicht fehlen. Gleich drei Shows stehen am 11., 12. und 13. März in der TUI-Arena an. Allerdings sind diese bereits restlos ausverkauft - das dauerte gerade einmal zwei Tage. Infos zu allen weiteren Konzerten gibt es hier.

"Comeback ist ein Riesen-Wort"

Von einem Comeback will Kai Wingenfelder indes nicht sprechen. "Comeback ist ein Riesen-Wort. Wir machen jetzt ein Jahr Fury-Spaß und dann gucken wir weiter", sagt der 57-Jährige. Die Trennung bereut er rückblickend nicht: Der Abschied 2008 sei genau die richtige Entscheidung gewesen. "Wir wollten nicht noch 20 Jahre auf jedem Schützenfest spielen, um uns am Ende selber nicht mehr hören zu können."

