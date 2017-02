Stand: 02.02.2017 22:56 Uhr

Fernsehpreis für Doku über "Panama Papers"

Der Deutsche Fernsehpreis 2017 ist am Donnerstagabend verliehen worden. NDR und WDR gewannen mit ihrem Film "Die Story im Ersten: Panama Papers - Im Schattenreich der Offshorefirmen" die Kategorie "Beste Information". Darin geht Reporter Christoph Lütgert auf die Suche nach Geldverstecken in Übersee. Grundlage der am 4. April 2016 im Ersten gezeigten Dokumentation war ein riesiger Datensatz, den die "Süddeutsche Zeitung" aus einer anonymen Quelle erhalten hatte und den die SZ mit investigativen Journalisten und Partnern weltweit teilte, darunter NDR und WDR.

PanamaPapers – Im Schattenreich der Offshorefirmen Das Erste - 04.04.2016 23:20 Uhr Staatspräsidenten, Drogenschmuggler und Kriminelle haben über Jahrzehnte eine Anwaltskanzlei in Panama genutzt, um Konten und Wertgegenstände zu verstecken.

Böhmermann zum zweiten Mal ausgezeichnet

Satiriker Jan Böhmermann gewann bereits zum zweiten Mal in der Kategorie "Beste Unterhaltung Late Night" und wurde für sein Format "Neo Magazin Royale" ausgezeichnet. Bei der Ehrung scherzte er "Wir widmen den Preis der Rechtschutzversicherung des ZDF". Böhmermann wurde im vergangenen Jahr wegen eines Schmähgedichts vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip verklagt. Der ARD-Film "Terror- Ihr Urteil" gewann in der Kategorie "Beste Regie", den Preis bekam Lars Kraume. Die ARD-Moderatorin Christiane Meier gewann die Rubrik "Beste Persönliche Leistung Information" für ihre Moderation im "Morgenmagazin". Der Hamburger Fernsehkoch Tim Mälzer gewann die mit "Kitchen Impossible" die Kategorie "Bestes Factual Entertainment".

Ehrenpreis für Schauspielerin Senta Berger

Der Deutsche Fernsehpreis, gestiftet von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF, wurde in der Düsseldorfer Rheinterrasse vergeben. Barbara Schöneberger moderierte die Gala und sagte "Wir sind wieder da. Wir sind die SPD der Preisverleihungen." Die Veranstaltung war im vergangenen Jahr ausgerechnet im TV nicht übertragen worden. In diesem Jahr wurde die Verleihung zumindest als Zusammenfassung im Fernsehen gezeigt. Der Ehrenpreis der Stifter ging an die Schauspielerin Senta Berger. ZDF-Intendant und diesjähriger Vorsitzender der Stifterrunde, Thomas Bellut, sagte, Berger habe das fiktionale Fernsehen "vom legendären 'Kir Royal' bis zur Reihe 'Unter Verdacht' geprägt".

Alle Preisträger des Deutschen Fernsehpreises 2017

Beste Information "Panama Papers - Im Schattenreich der Offshorefirmen" (ARD/NDR/WDR) aus der Reihe "Die Story im Ersten"

Beste Unterhaltung Late Night Jan Böhmermann mit "Neo Magazin Royale"

Beste Dokumentation / Reportage Marcel Mettelsiefen für "Das Schicksal der Kinder von Aleppo - Neue Heimat Deutschland" ("Auslandsjournal- die doku" / ZDF)

Bester Fernsehfilm "Familienfest" (ZDF/UFA Fiction)

Bester Mehrteiler "Mitten in Deutschland: NSU" (ARD)

Beste Serie "Club der roten Bänder" (Vox)

Beste Schauspielerin Sonja Gerhardt für ihre Auftritte in "Ku’damm 56" (ZDF) und "Jack the Ripper" (SAT.1)

Bester Schauspieler Martin Brambach für seine Aufrtitte in "Der Fall Barschel" (ARD) und „Wellness für Paare" (ARD)

Beste Regie Lars Kraume für "Terror - Ihr Urteil" (ARD)

Bestes Buch Annette Hess für "Ku’damm 56" (ZDF)

Beste Kamera Frank Lamm für "Mitten in Deutschland: NSU - Die Täter" (ARD)

Bester Schnitt Claudia Wolscht für "Die Zielfahnder - Flucht in die Karpaten"

Beste Musik Heiko Maile für den Dreiteiler "Winnetou - Der Mythos lebt" (RTL)

Beste Ausstattung Matthias Müsse für den Dreiteiler "Winnetou - Der Mythos lebt" (RTL)

Beste Unterhaltung Primetime "Die Beste Show der Welt" (ProSieben)

Beste Comedy / Kabarett "Das Lachen der Anderen" (WDR)

Bestes Factual Entertainment Tim Mälzer für "Kitchen Impossible"

Bestes Infotainment "Galileo" (ProSieben)

Beste Persönliche Leistung / Moderation Information Christiane Meier fürs ARD-Morgenmagazin (ARD/WDR)

Beste Moderation persönliche Leistung/Moderation Unterhaltung: Rocket Beans (Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Daniel Budiman und Simon Krätschmer)

Beste Sportsendung Tennis: Australian und US Open Finals der Damen (Eurosport)

Ehrenpreis der Stifter Senta Berger

Förderpreis: "Wishlist" (Mystery Webserie des öffentlich-rechtlichen Jugendsenders funk) zurück 1/4 vor

NDR: Sieben Mal hoffen auf den Fernsehpreis

Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises konnten sich insgesamt sechs Sendungen des NDR Hoffnungen auf eine Trophäe machen. Außerdem war Moderator Elton unter anderem für seine Rolle in "Wer weiß denn sowas?" möglicher Anwärter für einen Preis in der Kategorie "Beste persönliche Leistung/Moderation Unterhaltung". Bis auf die "Panama Papers" gingen allerdings alle leer aus.

Satire und Ratespiel im Ersten und NDR Fernsehen

Weitere Informationen extra 3 - Der Irrsinn der Woche 30.10.2014 22:45 Uhr extra 3 Skurrile Realsatiren und Politiker am Rande des Nervenzusammenbruchs - Christian Ehring zeigt den Irrsinn der Woche. mehr

Die Satiresendung Extra 3 wurde in der Kategorie "Beste Comedy/Kabarett" nominiert. Die Show mit Christian Ehring steht mittwochs im NDR Fernsehen und einmal im Monat donnerstags im Ersten auf dem Programm. "Wer weiß denn sowas? XXL" mit Kai Pflaume ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Vorabendformats für den Hauptabend im Ersten. Das Ratespiel um unglaubliche und überraschende Fragen begeistert immer wieder aufs Neue ein Millionenpublikum.

Tod und Terror

In der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage" traten zwei weitere Produktionen an, bei denen der NDR Federführer beziehungsweise beteiligt war: "Erstickt im Lkw - Das Ende einer Flucht" lief am 22. August 2016 im Ersten. Es geht darin um die Rekonstruktion des Todes von 71 Flüchtlingen, die die Polizei auf einer Autobahn nahe Wien erstickt im Kühlladeraum eines Kleinlasters fand. "Der lange Arm des IS - Wie der Terror nach Europa kommt" gibt tiefe Einblicke in ein Netzwerk von Terroristen, das hinter den Anschlägen von Paris und Brüssel steckt und bereit ist zu weiteren Attentaten (Sendung am 22. Juni 2016 im Ersten).

Handball-EM-Finale 2016

In der Kategorie "Beste Sportsendung" waren NDR und WDR für die Übertragung des Handball-EM-Finales am 31. Januar 2016 nominiert, das fast 13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten sahen. Florian Naß (WDR) als Kommentator, Gerhard Delling als Moderator und NDR Sportchef Gerd Gottlob als Teamchef. Chef vom Dienst war NDR Redakteur Andreas Tietje.

