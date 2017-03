Stand: 15.03.2017 09:23 Uhr

Costello: Straßenmusiker mit Weltstar-Timbre von Kristina Bischoff, NDR Info

Als könne er es nicht abwarten, startet Elvis Costello um eine Minute vor acht in sein Konzert in Hamburg. Sein Outfit: lässig und typisch. Ein bisschen Nadelstreifen und Jeans, dazu Brille, Bart und großer roter Hut. "Ohne den würde man mich in manchen Ländern nicht erkennen", witzelt er. So lässig seine Kleidung, so massiv das Instrumentarium: sieben Gitarren, eine Ukulele und vor allem einen petrolfarbenen Flügel hat er angeschleppt, damit sein Solo-Konzert in die Gänge kommt.

Warmspielen auf der Bühne

Ein Vollprofi wie Costello spielt sich eben auf der Bühne warm. Es dauert etwa eine Dreiviertelstunde, bis der Mann ganz da ist - und beeindruckt. In einem klassischen Konzertsaal wie der Laeiszhalle könne er auch unverstärkt singen und spielen - sagt er, lässt das Mikro links liegen, schlendert an die Rampe und haut in die Saiten wie ein Straßenmusiker. Nur, dass er mit Weltstar-Timbre singt.

Auch seine Lieder haben es in sich. Ist es Pop, Punk, Jazz? Ist es großes Können gepaart mit Kalkül? Seine Hits und selbst die schönsten Melodien lässt Costello nicht einfach so stehen: Live bricht er sie auf, improvisiert, riskiert manchmal schiefe Töne - die man ihm verzeiht. Denn das bringt Leidenschaft so mit sich. Die zeigt sich, wenn er am Flügel sitzt und dramatisch vor sich hin spielt, und jedes Crescendo auskostet bis zur Erschöpfung. Das Publikum: ganz nah dran.

Sympathisch und nahbar

Wohnzimmer-Atmosphäre und Intimität stellen sich nicht zuletzt durch die Bühnendeko ein. Ein überdimensionales Retro-Fernsehgerät im Hintergrund überträgt Familienfotos, dank derer Costello ins Plaudern kommt. So erzählt er davon, wie aus dem segelohrigen, kleinen Schlingel am Klavier ein anerkannter Musiker werden konnte. Und füllt mit allerlei Anekdoten über sich und seine musikalischen Vorfahren die knapp zweieinhalb Stunden Konzert sympathisch und nahbar aus. Er legt mit diesen Schlenkern nahe, was mit dem Tourmotto "Detour" gemeint sein könnte. Eine altersbedingte Werkschau - die seinen Renteneintritt aber offen lässt.

