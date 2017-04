Stand: 07.04.2017 05:00 Uhr

Echos für Udo, Ina Müller und die Beginner

Sänger Udo Lindenberg ist bei der diesjährigen Echo-Verleihung in Berlin gleich dreifach ausgezeichnet worden. Er erhielt nach 25 Jahren zum zweiten Mal den Preis in der Kategorie "Künstler Pop national". Außerdem wurde sein Werk "Stärker als die Zeit" als "Album des Jahres" ausgezeichnet. "Eine gigantische Ehre", sagte der Panikrocker am Donnerstagabend. "Jetzt bin ich ehrlich geplättet." Darüber hinaus gewannen er und sein Team den Produzenten-Preis.

"Der größte Treppenwitz des Jahres"

In der Kategorie "Hip Hop/ Urban national" machten die Hamburger Beginner das Rennen. Sie erhielten zudem den Kritikerpreis. "Das ist das erste Mal, dass wir gleich zwei Echos bekommen", sagte Rapper Denyo. Bei all den miesen Rezensionen für ihr Album "Advanced Chemistry" sei der Kritikerpreis "der größte Treppenwitz des Jahres", sagte sein Bandkollege Jan Delay. Das Hamburger Trio war mit vier Nominierungen als Favorit in die Verleihung gegangen.

Die Sängerin Ina Müller aus der Hansestadt bekam einen Echo in der Kategorie "Künstlerin Pop national" verliehen: "Es ist mein vierter Echo und man freut sich wirklich als wäre es der erste", sagte sie.

Gala wurde nicht live übertragen

Der deutsche Musikpreis Echo wurde in 22 Kategorien und damit in neun weniger als bisher verliehen. Jeweils fünf Nominierte gingen dabei an den Start. Xavier Naidoo und Sasha moderierten die mittlerweile 26. Preisverleihungsgala in der Messe Berlin. Der TV-Sender Vox strahlt das Event heute aus.

Echos gehen 2017 auch nach Norddeutschland













Entscheidend für eine Echo-Nominierung waren in den ersten 16 Kategorien die Platzierungen in den offiziellen Deutschen Top-100-Album-/ Single-Charts. In einem zweiten Schritt war dann die Jury gefragt, deren Votum zu 50 Prozent in das Ergebnis einfloss. Die Nominierten der ersten 16 Kategorien im Überblick:

Überblick Link Alle Anwärter auf einen Echo 2017 Überblick über die Nominierten der ersten 16 Kategorien der Echo-Preisverleihung 2017. extern

Über diese 16 Kategorien hinaus wurde jeweils ein Sonderecho in den Kategorien "Bestes Video national", "Partner des Jahres", "Handelspartner des Jahres" und "Soziales Engagement" verliehen. Letzterer ging an die Hamburger Initiative Viva con Agua. Hinzu kam die Auszeichnung für das Lebenswerk. Sie ging in diesem Jahr an Marius Müller-Westernhagen.

Weltpremieren auf der Bühne

Der Echo wäre nicht der Echo gewesen, wenn es nicht zahlreiche Live-Acts gegeben hätte. In diesem Jahr gab es gleich mehrere Weltpremieren: Udo Lindenberg präsentierte gemeinsam mit Wolfgang Niedecken, Johannes Oerding, Henning Wehland und Daniel Wirtz seinen Song "Einer muss den Job ja machen" in einer exklusiven "Friends"-Version.

Außerdem traten die Beginner erstmals im TV gemeinsam mit Gentleman und Gzuz auf. Beth Ditto von der Band Gossip, die New-Metal-Band Korn mit Sängerin Kiiara, die Toten Hosen und Adel Tawil feat. KC Rebell mit Summer Cem stellten live ihre neuen Singles vor. Der Deutsche Musikpreis Echo wird seit 1992 von der Deutschen Phono-Akademie, dem Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), vergeben.

Rückblick 2016 Triumph, Trauer und Trotz beim Echo 2016 Santiano, Sarah Connor, Udo Lindenberg, Joris, Robin Schulz - viele Künstler aus dem Norden haben bei der Echo-Preisverleihung in Berlin abgeräumt. Doch eine Frau überstrahlte wieder mal alle. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.04.2017 | 05:05 Uhr