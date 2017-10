Stand: 19.10.2017 15:07 Uhr

Möhring und Weisz drehen neuen Tatort

Tatort-Jubiläum für Wotan Wilke Möhring: Bereits zum zehnten Mal ermittelt er als Kommissar Thorsten Falke in Norddeutschland - zum vierten Mal mit Schauspielkollegin Julia Weisz alias Kommissarin Julia Grosz an seiner Seite. Noch bis zum 16. November dreht Regisseur Özgür Yildirim nach den Folgen "Feuerteufel" und "Zorn Gottes“ mit "Alles was Sie sagen" (Arbeitstitel) in Lüneburg und Hamburg seinen dritten NDR Tatort. Das Erste zeigt die Folge voraussichtlich 2018.

Schüsse aus Falkes Waffe

Zum Inhalt: Die Kommissare Thorsten Falke und Julia Grosz sollen für die Bundespolizei in Lüneburg die Identität eines verdächtigen Mannes überprüfen. Als Mitglied einer Miliz soll er Kriegsverbrechen begangen haben. Aber dann wird im Rahmen der Ermittlungen bei einem Zugriff eine Zeugin tödlich verletzt. Aus Falkes Waffe wurden zwei Schüsse abgefeuert. Er und seine Kollegin Grosz geraten unter Verdacht und müssen sich internen Ermittlungen stellen. Doch gibt es auch Andere, die ein Interesse am Tod der jungen Frau gehabt haben? Sind Falke und Grosz nur die Sündenböcke? Oder ist ihr Einsatz aus dem Ruder gelaufen?

